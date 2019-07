Le bibite zuccherate potrebbero aumentare il rischio tumori

PARIGI - Consumare, anche in piccola quantità, bevande che contengono zucchero, sia succhi di frutta sia soft drink, potrebbe accrescere il rischio di sviluppare un cancro. Lo rileva uno studio francese pubblicato sul British Medical Journal, che ha seguito 100mila persone per cinque anni, ma non ha individuato alcun meccanismo di causalità. Il team di scienziati dell'università della Sorbona ipotizza che il livello di zucchero nel sangue potrebbe essere coinvolto, ma le prove mancano.

I rischi secondo gli esperti

I ricercatori hanno considerato bevanda zuccherata qualunque bevanda che contenga più del cinque per cento di zucchero: una categoria che comprende succhi di frutta senza zucchero aggiunto, soft drink, energy drink e tè o caffè zuccherati. Sono state prese in esame anche le bevande dietetiche con dolcificanti a zero calorie e non sono stati rilevati collegamenti con l'incidenza del cancro. Lo studio ha concluso che bere un decilitro di bevanda zuccherata al giorno, cioè due lattine la settimana, aumenta il rischio di ammalarsi di cancro del 18%. Ogni 1.000 persone nello studio, 22 si sono ammalate di cancro: se tutti avessero bevuto un decilitro di bevanda zuccherata al giorno i malati di cancro sarebbero stati 26. Dei 2.193 cancri rilevati nel periodo di cinque anni delle ricerca, 693 erano al seno, 291 alla prostata e 166 del colon-retto.

Questione di alimentazione

Lo studio però non indaga su quale potrebbe essere il nesso di causalità: mostra solo che chi beve più bevande zuccherate (circa 185 millilitri al giorno) si ammala di cancro più facilmente di chi ne beve poche (meno di 30 millilitri al giorno). Una della possibili spiegazioni è che le bevande zuccherate aumentano il rischio di cancro. In alternativa però è possibile che chi beve più bevande dolci abbia anche comportamenti alimentari meno sani e assuma più sali e calorie degli altri. Questo basta ad aumentare i rischi di cancro, indipendentemente dalle bevande zuccherate.

Necessari studi su vasta scala

L'obesità è una causa importante di molti tumori e il consumo eccessivo di soft drink aumenta il rischio di ingrassare, ma per gli studiosi non basta a spiegare il nesso. «L'obesità e l'aumento di peso causati dal consumo eccessivo di bevande zuccherate hanno certamente un ruolo, ma non spiegano tutto» ha detto Mathilde Touvier, una degli autori, alla BBC. Secondo gli scienziati francesi il contenuto di zucchero nel sangue gioca un ruolo, come potrebbero giocarlo i coloranti e i conservanti contenuti nelle bevande. Ma il team della Sorbona non dà risposte e chiede piuttosto di realizzare altri studi su vasta scala.

(con fonte Askanews)