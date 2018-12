I giochi live sbarcano nei casinò online

Per tutti gli appassionati di casinò online, è in arrivo una novità importante destinata a rendere le esperienze di intrattenimento ancora più seducenti: si tratta dei giochi live - o live games, a seconda della dicitura che si vuole adottare -, vale a dire giochi che offrono agli utenti l'opportunità di entrare in contatto con una realtà fisica e di interfacciarsi con essa. Se negli ultimi anni i casinò online hanno avuto la capacità di catturare l'attenzione di moltissimi italiani grazie alla varietà di proposte messe a disposizione, ecco che l'arrivo di un'alternativa in più non può che rendere ancora più appagante la user experience dei gamer.

Il successo dei casinò online

Al successo di casinò come NetBet casino hanno contribuito, tra l'altro, l'alto livello di sicurezza che viene garantito agli utenti e la facilità di utilizzo. La comodità è un altro degli aspetti che meritano di essere presi in considerazione: potendo giocare da casa, non si hanno vincoli da rispettare né limiti con cui fare i conti. I live games sono destinati a portare una ventata di innovazione in questo ambiente. Per avere un'idea di come funzioneranno, si potrebbe pensare - per esempio - al blackjack online: in versione online, esso consente a chi gioca di essere in collegamento, attraverso un sistema di videocamere, con una vera sala da gioco.

Aumenta l'interattività

In sostanza, usufruire dei giochi online vuol dire approfittare di una maggiore interattività: non solo è come guardare la televisione, ma si può giocare in modo istantaneo. In più, chi lo desidera è in grado di interagire con i propri avversari, per un'esperienza più realistica e, di conseguenza, molto più entusiasmante. Il software di gioco dà la possibilità di puntare al momento, con il croupier che riceve la comunicazione della puntata attraverso un auricolare. Rispetto alle proposte tradizionali, si ha a che fare con un maggiore dinamismo.

La differenza con i giochi classici dei casinò online

Nei giochi classici di un casinò online, l'esperienza deriva dalla gestione integrale di un programma che fa riferimento a tecniche di generazione di numeri casuali. Ciò vuol dire che non ci sono interventi umani di alcun genere, ma anche che i giocatori non possono vedere da chi sono azionate le giocate, in quanto non esiste alcun croupier, il cui posto viene preso da un RNG, un algoritmo informatico. Il meccanismo randomico che è alla base della versione online tradizionale si mantiene anche in quella live: in altri termini, non viene meno la casualità del risultato, con la sola differenza che essa con i software è determinata da un programma.

Perché scegliere i giochi live

Quella che viene apportata dai giochi live nel mondo dei casinò online è una ventata di novità e di freschezza che non può che fare bene al settore del gioco d'azzardo e a tutte le piattaforme di casinò. I vantaggi che vengono garantiti dal live game sono molteplici, a cominciare dalla maggiore flessibilità che viene assicurata agli utenti, i quali sono liberi di scegliere il tavolo che desiderano. Tutto quel che si deve fare è collegarsi attraverso una videocamera applicata in maniera specifica. Non solo: con i giochi live ognuno ha l'opportunità di decidere con quale croupier vuol sfidare la buona sorte, per esempio scegliendo quello che gli ispira maggiore fiducia o che magari ritiene gli porti bene.

Più realtà, più divertimento

Nel momento in cui all'esperienza di gioco online vengono aggiunti numerosi elementi in più che sono propri della realtà, il divertimento è destinato a essere amplificato, e il coinvolgimento è nettamente superiore. Le piattaforme online, di conseguenza, si avvicinano sempre di più ai classici casinò, di cui mantengono i pregi ma eliminano i difetti. Se i software di gioco canonici apparivano un po' troppo impersonali, ora questo pericolo non si corre più grazie ai giochi live.