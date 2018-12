Online ma anche dal vivo: arriva il Live Casinò

I casinò online ormai rappresentano un qualcosa che non fa più notizia, più che altro perché se ne parla così spesso da averli fatti entrare nel quotidiano. Oggi gli amanti del gioco d’azzardo sanno che possono accendere il computer, attivare Internet, lanciare il browser e giocare al casinò in pochi minuti.

Il merito va ovviamente alle tante piattaforme autorizzate dall’AAMS, che consentono tutto questo: mettono a disposizione tutti i grandi giochi dei casinò classici, e lo fanno puntando molto sulla grafica e sulla user experience.

Verrebbe da pensare ad un settore oramai stabile che non introduce da qualche tempo grandi novità, anche perché appare molto complesso vincere il suo unico limite: la distanza fra i giocatori e la sala o il croupier. Eppure, il Live Casinò potrebbero permettere di superare anche quest'ultimo ostacolo e rendere il gioco ancora più realistico e interattivo.

Cos’è e come funziona il Live Casinò

Un casinò Live riesce a coniugare due aspetti in apparenza inconciliabili: da un lato offre finalmente un’esperienza dal vivo, ma dall’altro non abbandona la frontiera dell’online, e con essi tutti i loro vantaggi.

Partiamo dal capire in modo semplice e preciso di cosa si tratta: un live casinò è una piattaforma che consente ai giocatori di collegarsi in diretta video con una sala da gioco reale. Tutto questo viene reso fattibile da una rete di telecamere, le quali si trovano installate intorno al tavolo, così da poter fornire tutte le inquadrature possibili. Naturalmente l’utente si collega in video sfruttando un comune software di gioco, cosa che gli consente di effettuare le proprie puntate. Queste ultime, difatti, verranno comunicate al croupier in sala tramite un auricolare.

Dove e come giocare al casinò dal vivo

Oggi anche in Italia è possibile trovare alcuni siti di casinò che offrono questo tipo di servizio, sebbene non siano tutti della medesima qualità. I migliori permettono all’utente di accedere a sale VIP proprietarie, dunque costruite dal casinò online e non noleggiate. Fra gli altri, LeoVegas offre un servizio di qualità che si distingue anche per la varietà di giochi messi a disposizione in modalità Live: visitando la pagina https://www.leovegas.it/it-it/casino-live, ad esempio, è possibile trovare tantissime opzioni utili per godersi il casinò dal vivo. Basti pensare a giochi come la roulette, il blackjack, il baccarat e il Texas Hold’Em, chiaramente tutti in Live mode.

Quali sono i vantaggi dei Live Casinò

Come anticipato poco sopra, fino ad oggi l’unico vero limite di un casinò online era la distanza che si veniva a creare fra l’utente e il gioco vero e proprio. Oggi grazie ai passi in avanti della tecnologia si riescono a ridurre queste barriere tra fisico e digitale, favorendo un'esperienza di maggior realismo e intrattenimento: avendo a che fare con croupier reali e con sale da gioco fisiche, è possibile godere di un’esperienza e di un’atmosfera davvero molto vicine alla realtà. Non a caso, attualmente questa modalità di gioco sta riscuotendo un enorme successo, come grande successo sta avendo tutto l'ecosistema delle dirette live, basti pensare che Facebook ha da poco lanciato anche dei veri e propri Video Party molto apprezzati dagli utenti.

Il live è una novità che meritava di essere raccontata, perché rappresenta il primo tentativo di superare le barriere digitali dei casinò.