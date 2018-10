Organizzare ed Allestire una Mostra

Quando si pensa ad eventi culturali di grandi artisti, quasi sempre tra le prime cose che vengono alla mente è una mostra. Una mostra tematica può essere rivolta a qualsiasi cosa. Dagli hobby alle fotografie passando per fumetti, musica ma anche cinema e molto altro.

Ogni città ha le sue attitudini culturali e l’organizzazione non è un cosa semplicissima.

Per mettere in evidenza le opere e lasciare stupite le persone, un allestimenti fantasioso ed intrapendente spesso ne caratterizza il successo. Per questo spesso ci si affida ad aziende specializzate nell’allestimenti di eventi. Queste aziende che operano nel settore degli allestimenti all’interno di musei da anni, con la esperienza e professionalità permettono agli organizzatori di avere la tranquillità della riuscita. Spesso l’innovazione data da prodotti di ultima generazione e da soluzioni hi-tech donano alla mostra un tocco di modernità.

Alcuni esempi sono, teche a led dimmerabili per avere la sensazione di una luce perfetta per qualunque opera d’arte, illuminazioni da binario con una estesa gamma di fari per ogni esigenza. Sagomatori per un illuminazione specifica in base all’opera d’arte da illuminare, faretti wall wash (lavaggio di una parete) per un illuminazione vasta per esempio su di una parete molto grande, faretti con parabola interna intercambiabile per avere un cono di luce adatto ad ogni evenienza.

Una delle cose che spesso fa la differenza è l’illuminazione led di design. Il puntamento della luce sulle opere d’arte è la cosa maggiormente importante. E spesso la mal riuscita di una mostra passa per la banalizzazione di questo aspetto. Per questo sono fondamentali le aziende di organizzazione eventi e allestimenti che sappiano tener conto di tutti questi aspetti per rendere una mostra unica ed irripetibile allo spettatore. Come una vera opera d’arte tra le opere d’arte!