Gioco online: italiani secondi in Europa

Probabilmente solo gli addetti ai lavori conoscono le statistiche inerenti al gioco d’azzardo nel nostro Paese. E’ recentemente apparsa una statistica a cura dell’Agimed secondo la quale dopo il Regno Unito, è l’Italia la nazione europea ai vertici del gioco d’azzardo.

L’analisi che ha permesso di stabilire questo dato si è basata sulla spesa complessiva relativa ai giochi d’azzardo di ogni singola nazione e questa ha lasciato emergere il secondo posto occupato proprio dall’Italia che, nonostante tutto, è pari solo al 25% dell’importo totale di quanto si gioca nel Regno Unito. Il fenomeno del gioco è rilevante anche in Spagna (con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente) e in Francia (+ 18% ) e ciò denota il fatto che il trend è comunque in crescita un po’ dovunque.

Ma quali sono i giochi che richiamano maggiormente l’interesse da parte degli appassionati del settore?

Sicuramente – e ciò vale per tutta l’Europa- le slot machine sono gli strumenti che catalizzano l’attenzione dei giocatori e il dato è in costante crescita. C’è da tenere presente anche la praticità del fatto che è possibile giocare anche online attraverso siti web e App per ogni tipo di device. I giocatori che vogliono tentare la sorte possono scegliere tra tante piattaforme che si trovano in rete, alcune delle quali offrono un Bonus benvenuto casinò per invogliare nuovi utenti a provare l’ebbrezza del gioco online.

Restringendo il campo relativamente all’Italia, i giochi che vanno per la maggiore sono quelli del Casinò online e delle scommesse sportive oltre, appunto, alle slot machine che risultano al primo posto in ordine di richieste.

Nel 2017 i dati confermano che l’82% del totale dei giochi richiesti nel nostro Paese sono rappresentati da Casinò online e dalle scommesse sportive.

L’incremento esponenziale del fatturato legato ai giochi d’azzardo online è in netta crescita anche grazie all’espansione verticale della multimedialità che oggi è a portata di tutti attraverso un qualsivoglia smartphone collegato in rete.

Ed è proprio internet a radunare a sé una significativa massa di giocatori d’azzardo per via della semplicità con la quale si può accedere a qualsiasi gioco 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Anche l’iniziale diffidenza a proposito della sicurezza di dati sensibili è venuta progressivamente meno grazie a più fitti e sofisticati controlli ai quali, tutti i siti di giochi d’azzardo online, sono costantemente sottoposti per tutelare la loro utenza.

Un incentivo questo, che rappresenta un valore aggiunto che tranquillizza i giocatori che hanno modo di constatare il livello di sicurezza esistente e giocare in tutta tranquillità.

Un’altra indagine, questa condotta dall’Osservatorio sul Gioco Online, ha potuto stabilire che il 60% del fatturato relativo al gioco online è riconducibile alle Slot Machine virtuali che, poco a poco, stanno raggiungendo quelle fisiche che si trovano nei bar e nei locali. La ragione appare evidente: una slot virtuale è raggiungibile a qualsiasi ora e da qualsiasi luogo e non è necessario recarsi in un locale pubblico per giocare rinunciando anche alla propria privacy.

Anche se l’80% di tutta l’utenza che si dedica al gioco d’azzardo online è rappresentato dagli uomini, il genere femminile –attestato al 20%- è in continuo e costante aumento.

I dati confortano soprattutto l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che regolamenta il settore dei giochi d’azzardo e che vede con estremo interesse, la crescita esponenziale di entrate a favore dello Stato tramite i gestori autorizzati di giochi online. Infatti è prossima l’autorizzazione di altre 120 concessioni per il gioco d’azzardo online che vedrà nuovi operatori non solo nazionali, entrare in scena ampliando l’offerta del gaming online.