5 ragioni per noleggiare la tua barca alle Isole Eolie prima dell’alta stagione

Noleggiare una barca è sempre un’idea eccezionale quando si va in vacanza. Una volta provata l’esperienza di navigare sotto il sole alla scoperta di isolette paradisiache, è difficile resistere alla tentazione di ripeterla. Sapevi però che prenotando in anticipo avresti ancora più benefici? Soprattutto quando si tratta di organizzare una vacanza in barca alle Eolie, una destinazione sognata e amata da tantissimi italiani! Ti diamo 5 ragioni per le quali vale la pena organizzare le tue vacanze in mare con largo anticipo.

1 - Maggiori alternative disponibili

Prenotando in anticipo, avrai più possibilità di prenotare la tua barca preferita. Questo implica non solo poter scegliere il tuo modello preferito di barca a vela o a motore, ma anche i giorni più adatti o i porti delle Eolie nei quali ti verrebbe più comodo ormeggiare.

Il relax e il divertimento di una vacanza in mare sono il sogno di tantissima gente, e ogni anno sempre più persone ricaricano le proprie pile prendendo il sole sulla propria barca. In alcune destinazioni, come le Isole Eolie per esempio, i porti e gli ormeggi sono limitati, e talvolta difficili da trovare se non si prenota con largo anticipo.

2 - Sconti favolosi

Quando cerchi un alloggio per le tue vacanze, è normale incontrare prezzi più vantaggiosi se non ti sei ridotto all’ultimo momento. Gli sconti per le prenotazioni anticipate fortunatamente esistono anche per le barche a noleggio. Una delle piattaforme online per il noleggio barche leader in Europa, Nautal, offre sconti tra il 5% e il 20% per chi decide di prenotare la propria barca in anticipo. Gli esperti di Nautal confermano che si ottengono i migliori prezzi prenotando 6 mesi prima della partenza.

3 - Unica chance per un catamarano

I catamarani sono semplicemente fantastici. Le sue linee sono moderne e all’avanguardia. L’ampio spazio interiore consente una navigazione tranquilla e comoda. Gli spazi esterni invitano a sorseggiare un bicchiere di Malvasia all’aria aperta o ad ammirare comodamente le coste della Sicilia e delle Eolie dal proprio solarium. Il problema principale dei catamarani è che tutti sanno quanto siano fantastici, e i pochi disponibili vengono prenotati in pochissimo tempo. Nessun altro tipo di imbarcazione esaurisce in così poco tempo. Per questo, se decidi di passare la tua vacanza alle Eolie in catamarano ti conviene prenotare al più presto già a febbraio o marzo!

4 - Tutta la vacanza sarà più economica

Prenotando presto la tua imbarcazione, saprai già sia i giorni in cui sarai via che la destinazione precisa. Potrai quindi prenotare in anticipo anche il viaggio e le attività che farai, in modo da risparmiare ancora di più! Se stai pensando di raggiungere le Eolie in aereo, potrai prenotare un volo per la Sicilia a un prezzo molto più basso di quanto lo troveresti a poche settimane dalla partenza! Lo stesso vale per escursioni, immersioni o visite guidate: prima prenoti, meglio è!

5 - L’inverno sarà più leggero

Infine, sapere già che passerai la tua estate nel lusso e nel relax di una barca a noleggio in una destinazione unica ed incredibile come le Isole Eolie, ti aiuterà a sopportare le giornate più grigie e piovose dell’inverno. Immaginarti disteso sulla spiaggia nera di Vulcano o esplorando i fondali di Alicudi sapendo già di avere tutto pronto, ti farà andare al lavoro con una marcia in più.

Perché ridursi a una corsa all’ultimo momento costosa e stressante? Contatta i tuoi amici, senti il tuo partner, riunisci la famiglia...è già l’ora di decidere quale barca è la più adatta per la tua vacanza da sogno alle Isole Eolie.