Fenicotteri e unicorni, come continuare ad indossarli anche in inverno

ROMA - Sono stati il tormentone dell'estate ed hanno impazzato nelle spiagge di tutto il mondo tra salvagenti, costumi, t-shirt e chi più ne ha più ne metta. Li hanno utilizzati ed indossati le celebrity di tutto il mondo (Vi ricordate di Taylor Swift in piscina?!). I primi sono Colorati, stravaganti, ma anche sinuosi ed eleganti. Animali dal fascino esotico che sono diventati protagonisti di abiti, accessori ed oggetti così come i loro diretti concorrenti, creature fantastiche e mitologiche: gli unicorni, candidi cavallini dalla chioma arcobaleno con il loro prezioso corno al centro della fronte. Ma come fare a continuare a mantenere vivida la magia anche d'inverno? Ecco qualche consiglio per continuare a sognare. Dai caldi maglioncini che riscaldano il nostro quotidiano si passa alle gonne, alle bluse fino ad arrivare agli accessori; borse, zaini scarpe, gioielli e calze ma anche la buona notte non può non essere multicolore.

Come mi vesto: Fenicotteri e unicorni (Lazzari.com)

Come mi vesto: Fenicotteri e unicorni (Gap)

Come mi vesto: Fenicotteri e unicorni (ASOS - GOLD DUST)

Come mi vesto: Fenicotteri e unicorni (ASOS)

Oggetti e gadgets

Ed ancora ecco flamingo e unicorni fare capolino in tutti gli oggetti di uso quotidiano anche per questa stagione: dalle tazze, alle chiavette usb, alle penne, alle cover per lo smartphone tutto può essere costellato dei vostri beniamini non c'è oggetto che riesca a sfuggire alla moda del momento.

Come mi vesto: Fenicotteri e unicorni (Pinterest.com)

Tendenze beauty

E che ne dite del beauty? Dalle nail art che dipingono le vostre unghie di deliziosi animaletti, si arriva alla ben più audace tendenza che vuole che le nostre chiome diventino color arcobaleno proprio come la criniera di un unicorno per look dall'assicurato effetto shock! C'è solo l'imbarazzo della scelta.