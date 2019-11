«Design dell'Accessorio»: le 4 caratteristiche per essere un vero designer innovativo

Parliamo di uno dei comparti industriali più ricchi. Oggi l’accessorio fattura più dell’abbigliamento e i grandi brand sono sempre più interessati al design di un accessorio, oltre che al concetto di moda generico. Il ruolo del professionista in questo ambito sta subendo cambiamenti profondi, che richiedono l’acquisizione di competenze sempre più ampie e diversificate, soprattutto per quanto riguarda il campo digitale. Per stare al passo con questa evoluzione, ecco quattro aspetti importanti da non sottovalutare se si vuole raggiungere degli obbiettivi nell'ambito del design dell'accessorio.

Personal Brand

Il mercato della moda è in costante crescita, ogni giorno nascono nuovi stilisti e design. È per questo fondamentale investire sulla propria figura: impostare una strategia per individuare o definire i punti di forza, quello che rende unici e differente rispetto alla concorrenza e comunicare in maniera efficace le proprie competenze. Fare Personal Branding aiuta un potenziale cliente a identificare e scegliere il design giusto per le proprie esigenze.

Nuove tecnologie di produzione

L'avvento dell'industria 4.0 ha introdotto nel mercato della produzione in piccola/media scala l'utilizzo di tecnologie CNC, taglio laser e stampa 3D. Diventa così fondamentale, specialmente nel campo di design dell'accessorio, conoscere le potenzialità e le caratteristiche di questi macchinari per saperli sfruttare al meglio per il proprio business.

Modellazione 3D

Realizzare bozzetti a matita riamane il primo step della progettazione. Oggi diventa però importante e necessario saper realizzare un oggetto di design tramite i software di modellazione digitale e rendering.

L'importanza del prototipo

La percezione di un oggetto 2D rispetto a un oggetto fisico, tangibile, cambia totalmente. Realizzare un modello 3D digitale, al fine di creare un prototipo del proprio prodotto mediante tecnologie CNC, taglio laser e stampa 3D, rappresenta il futuro. Presentarsi a un potenziale cliente con l'oggetto già realizzato, anche se in forma primordiale, susciterà molto più interesse rispetto a un disegno cartaceo o un render.

Seguendo questa visione innovativa, NUMEN ha realizzato un Master part-time totalmente dedicato a questo mondo, implementando all'interno del percorso didattico alcune lezioni teoriche, ma soprattutto tecniche e pratiche. Gli studenti potranno realizzare un loro progetto, partendo dai bozzetti, fino alla realizzazione di un vero prototipo.

