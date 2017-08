Chiara Perona, la prima donna arbitro in una competizione UEFA di calcio a 5

BIELLA - Momento storico per il mondo del calcio, e della donne: per la prima volta, una donna, Chiara Perona, arbitro internazionale della sezione Biella in forza alla CAN 5, è stata designata per il Preliminary Round di UEFA Futsal Cup, che si terrà in Danimarca, dal 22 al 27 agosto prossimi. Il mini tournament vedrà impegnate le formazioni campioni di Danimarca, Polonia, Grecia ed Irlanda del Nord, in un quadrangolare valido per l’accesso al Main Round della massima competizione europea di futsal per squadre di club.

Un primato italiano e biellese

Per una volta, è l'Italia a precorrere i tempi: mai prima d’ora in Europa una donna era stata impiegata in una competizione UEFA maschile, né nel calcio a undici, né nel Futsal. Chiara, al suo settimo anno di CAN 5, nelle liste FIFA dal 2016, durante l’ultimo corso UEFA per arbitri di Futsal, tenutosi a Budapest nello scorso mese di novembre, aveva già superato le prove atletiche con i parametri previsti per il ruolo maschile, ponendo così le basi per questa straordinaria designazione.

Orgoglio

Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha sottolineato come questo evento costituisca l’ennesimo obiettivo raggiunto dalla scuola arbitrale italiana che, da sempre ed in ogni disciplina, forma i migliori direttori di gara, grazie ad una struttura che non ha eguali.

Giustamente orgoglioso anche il Responsabile CAN 5 Angelo Montesardi per un risultato che non può che essere di buon auspicio per una Stagione ricca di nuove sfide e gratificazioni per i direttori di gara del proprio organico