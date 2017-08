Il dress code che non ti aspetti: cosa indossare in spiaggia per essere veramente alla moda

Se anche voi siete dell'idea che per andare al mare sia sufficiente avere un costume da bagno, non sapete quello che vi perdete! Andare in spiaggia è un momento speciale, di relax e divertimento, ma soprattutto un'occasione di socialità, in cui potete stare in compagnia dei vostri amici e della vostra famiglia ma anche fare nuove conoscenze.

Per questo motivo il vostro look deve essere curato in ogni dettaglio, per sentirvi a vostro agio ed esprimere la vostra femminilità in modo naturale! Dovete avere gli accessori giusti, che siano in linea con il vostro stile e completino il vostro outfit su misura.

Il costume: a ognuna il suo modello

Se avete superato l'ansia da prova costume e avete deciso di andare in spiaggia, vi serve il costume giusto, che vi faccia apparire trendy e graziose, risulti comodo per praticare le vostre attività acquatiche preferite e soprattutto vi aiuti a ottenere la tintarella dei vostri sogni.

Se siete indecise sul modello da scegliere, potete recarvi in una negozio specializzato e provarli tutti, oppure consultare uno shop online come quello dell’OVS, di Zalando o di Terranova, che nella sezione dedicata all'abbigliamento donna offre tantissime opzioni per la moda beachwear, adatte a tutti i fisici e a tutte le età.

Per le fanciulle snelle e dal fisico asciutto, è perfetto il classico bikini, in versione slip, brasiliana, tanga o culotte, a seconda dei gusti, o anche un allegro costume a fascia, indicato per le giovanissime e per chi ama i look sportivi. Chi invece ha ricevuto da Madre Natura un fisico prosperoso e delle forme generose, può scegliere un costume con ferretto o con coppa preformata, o anche i super trendy tankini, che sapranno dare il giusto sostegno, mettendo in risalto i punti di forza.

Lo stile sopra il costume

Non pensate che il vostro shopping da spiaggia possa dirsi concluso con l'acquisto del costume, anche perché non potete certo girare in città o presentarvi in spiaggia solo con quello addosso. Per andare in spiaggia con le amiche o con il vostro partner, vi serve un vestito, un copri costume o una coppia di capi, magari degli short con un top abbinato, che siano belli e leggeri e al tempo stesso siano facili e veloci da sfilare e rimettere.

Per quanto riguarda i vestiti, vi consigliamo di puntare su dei capi leggeri, di cotone o di lino, che possono andare dall'abito lungo e sinuoso al sexy mini dress, a seconda dei vostri gusti. Molto di moda i giochi di trasparenze e i tessuti traforati o lavorati all'uncinetto, magari in una nuance che contrasti con il colore del vostro costume.

Se al posto del vestito preferite il pantalone, potete puntare su degli short in lino o cotone, possibilmente dai colori vivaci, o anche scegliere un comodo pagliaccetto, adatto soprattutto per le giovanissime che vogliono un look trendy e sbarazzino.

Per le donne che vogliono un tocco di sensualità in più, un capo molto di moda in spiaggia è il caftano, che deve essere leggero e dal tessuto quasi impalpabile, o anche i capi stile kimono o gli abiti adornati da frange, per quel gioco di vedo e non vedo che in spiaggia fa sempre la sua figura.

Le scarpe giuste per la spiaggia

Se avete deciso di indossare il vostro sensuale due pezzi con un elegante vestito di cotone bianco, non potete certo abbinare a questo outfit delle infradito di gomma! Per quanto possano essere comode, per recarvi in spiaggia, passeggiare sulla battigia e per andare al bar a prendervi una bibita rinfrescante, sarebbe meglio calzare delle scarpe più graziose, per completare il vostro look con stile ed eleganza.

In spiaggia sono approvati tutti i tipi di sandali, anche se, per la presenza della sabbia, è sempre meglio optare per un modello con tacco basso ma ricco di decori, magari alla schiava o in versione gioiello. Se poi volete la comodità a tutti i costi, puntate almeno sul colore e sulla linea, indossando delle morbide espadrilles, che daranno quel tocco di vivacità in più al vostro outfit da spiaggia.

Un mondo di accessori

Siete pronte per uscire? Quasi! Secondo le ultime tendenze della moda mare, in un look da spiaggia completo non possono mancare gli accessori, purché siano glamour e funzionali.

Tra i must have per essere trendy e di tendenza, non potete andare in spiaggia senza indossare degli occhiali da sole, con le lenti ampie da diva o con la montatura metallizzata urban style, e senza portare una colorata borsa mare: tra le più gettonate ci sono quelle di paglia o di corda intrecciata, ma anche quelle in altri tessuti con fantasie marinare o floreali, purché siano ampie abbastanza da contenere tutto quello che può servirvi. Per aggiungere un particolare trés chic, un ampio cappello di paglia intrecciata darà un tocco retrò al vostro look e proteggerà la vostra pelle una volta che avrete finito di prendere il sole.