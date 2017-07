Daniel Craig sarà di nuovo James Bond

LONDRA - I fan di James Bond dovranno aspettare l'8 novembre 2019 per assistere al 25esimo capitolo dell'agente 007. La data è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della saga ma la pellicola non ha ancora un titolo definitivo. E' certo però che arriverà nei cinema Usa, preceduto però da una prima europea in Gran Bretagna.

Il ritorno di Daniel Craig nei panni dell'agente 007, non è ancora ufficiale ma sembra sempre più probabile. Anche sul nome del regista vige ancora il più assoluto riserbo, sebbene tra i candidati, di cui sono trapelati i nomi, emerge con sempre più insistenza, quello di Christopher Nolan. E c'è un nome anche per la papabile nuova Bond Girl, ed è quello della bella Cara Delevingne.

Reunion di star per Wes Anderson che gira «Isle of Dogs»

Dopo il successo di «Grand Budapest Hotel» (174 milioni di dollari incassati nel mondo) Wes Anderson torna a dirigere un nuovo film dal titolo «Isle of Dogs», un fim d'animazione che avrà un cast vocale formato da Scarlett Johansson, Edward Norton, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Frances McDormand e molti altri attori. Il film distribuito dalla 20th Century Fox Italia arriverà in sala il 17 maggio del 2018.