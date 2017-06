Street food italiano, ecco i 10 migliori piatti da gustare

Lo Street Food sta vivendo un momento d’oro. Lo ha confermato anche la Coldiretti con un’indagine presentata al recente Festival Europeo del Cibo di Strada a Roma. Nell’indagine è emerso come il 52% degli italiani acquista cibi da strada. Ma non si pensi subito a hot-dog, hamburger e simili: a vincere è proprio il cibo della tradizione italiana, scelto dal 69% degli italiani. Il cibo internazionale, come appunto hot-dog e simili è scelto soltanto dal 17% dei connazionali, percentuale che scende al 14% quando si tratta di cibo etnico come Kebab o Kebap, falafel ecc. il cibo italiano da street food è gradito anche dal 39% dei turisti stranieri in Italia.

I dieci migliori

Il sito HundredRooms ha così stilato quella che è una lista dei 10 migliori cibi da strada della tradizione italiana. Sono dei ‘classici’, spesso però rivisitati con tocchi di modernità e creatività. Ecco la lista.