Ecco l’albero «macedonia», tutti i frutti in una sola pianta

Qualcuno potrebbe pensare si tratti di uno scherzo, ma l’albero ‘macedonia’ è una realtà. Pensate un po’, su una sola pianta tanti tipi diversi di frutta: proprio come una macedonia. È il risultato di una creazione botanica ‘studiata’ per chi ha poco spazio o non possiede un giardino o orto che possa ospitare un frutteto.

Molti frutti tutti insieme

L’albero macedonia, stando a quanto riferito dagli ideatori, può far crescere su di sé anche 6 frutti differenti. Un bel vantaggio per chi vuole coltivare in casa un po’ di frutta di diverso tipo. Il ‘miracolo’ è stato reso possibile da una tecnica tanto antica quanto conosciuta – e di certo non così strana – è l’innesto. Per mezzo dell’innesto, infatti, è possibile far convivere su una stessa pianta ‘base’ più tipi diversi di frutti. Si tratta in sostanza di una sorta di trapianto, dove un ramo di un determinato albero viene innestato in un altro albero: se tutto va bene, i due (o più) rami conviveranno sulla stessa pianta e ognuno darà i suoi frutti.

Basta scegliere

Dopo l’invenzione dell’albero macedonia, oggi sono molti i vivai che offrono queste piante direttamente in vaso. Per cui non è difficile trovarli. A oggi si possono scegliere diverse varietà, da quelli con frutti classici come pesche, albicocche, susine e così via a quelli che producono diversi tipi di mele o anche di agrumi – ovviamente tutti sullo stesso albero.