Fidget Spinner: attenzione ai modelli pericolosi, specie per bambini e ragazzi

La mania del momento si chiama Fidget Spinner. Tutti ne sono stati contagiati, specie bambini e adolescenti. Ma proprio i ragazzi potrebbero farsi male – come è già successo – utilizzando impropriamente queste trottoline, specie se ne acquistano alcuni modelli che non sono a norma di legge. Gli esperti di Altroconsumo hanno segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico quelli potenzialmente pericolosi e offrono i loro consigli per un acquisto sicuro.

Antistress?

I Fidget Spinner sarebbero nati come antistress. Far girare tra pollice e indice queste trottoline dovrebbe infatti avere un effetto rilassante. Tuttavia, come spesso accade, l’uso per cui dovrebbe essere nato un oggetto ne viene modificato, se non stravolto. E per questo basta dare un’occhiata ai molti video caricati su YouTube per rendersene conto. Ci sono anche degli esempi che non bisogna assolutamente seguire e che potrebbero mettere in serio pericolo la salute, se non anche la vita, di chi volesse emularli.

Una grande popolarità

Di pari passo alla sempre maggiore popolarità è cresciuta anche l’offerta. Sono infatti molte le aziende che, visto l’affare, si sono buttate sul mercato. E così, in mezzo ai tanti, sono spuntati Fidget Spinner fabbricati non nel modo corretto, e che non sono conformi. Questi possono essere potenzialmente pericolosi. Gli esperti di Altroconsumo hanno accertato che su bancarelle del mercato e anche negozi classici sono presenti esemplari non a norma di legge, e di cui se ne «sconsiglia l’acquisto perché privi di qualsiasi garanzia di sicurezza». Per questi esemplari è stato richiesto il ritiro immediato, «in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli».

Come riconoscere i prodotti non conformi

Se ci si trova davanti un modello di Fidget Spinner, prima di acquistarlo è bene fare alcuni controlli. Secondo Altroconsumo, evitare di comprarlo se: