Nfl, contratto record per Mahomes: 10 anni coi Chiefs per 503 milioni di dollari

503 milioni di dollari in 10 anni, vale a dire circa 450 milioni di euro. E' quanto guadagnerà Patrick Mahomes, con i Chiefs di Kansas City per quello he passerà alla storia come il contratto più ricco della storia degli sport di squadra nordamericani e dello sport in generale.

Mahomes, 25 anni, figlio di un giocatore di baseball nero, mamma bianca, è stato nominato miglior giocatore del SuperBowl e ha trascinato i Kansas City alla loro prima vittoria del campionato in 50 anni, ottenendo uno a straordinario successo per 31-20 contro i San Francisco 49ers. Il nuovo paperone degli sportivi è stato nominato il miglior giocatore di football americano nel 2018, alla sua prima stagione completa in campionato.

Mahomes prende così il sopravvento nella speciale classifica degli atleti più pagati di sempre e si lascia alle spalle fenomeni come il suo amico Lebron James (in carriera contratti per quasi 400 milioni di dollari e non è ancora finita); il gigante della Nba via social ha ironizzato sui nuovi super guadagni di Pat ("ora prestami 5 dollari") .

Anche Trae Young, stella giovanissima del grande basket, si è complimentato scherzosamente con Mahomes sollecitando un invito a cena, al quale il campione di football ha risposto «certo che sì, tanto so che presto lo ricambierai» alludendo ai prossimi contratti del fuoriclasse conteso da mezza Nba.

«È un leader straordinario e sono lieto che sarà un membro dei Chiefs per molti anni a venire», ha dichiarato Clark Hunt, presidente e ad dei Chiefs per nulla turbato dalla perplessità generale per i quattrini che il suo club dovrà sborsare. Esplicito e entusiasta, anche per le immaginabili ricadute, il commento del manager di Mahomes, Chris Cabott: «Pat è il primo giocatore nella storia dello sport a guadagnare mezzo miliardo, contratto più ricco nella storia dello sport».