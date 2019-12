Nel 2020 Fabio Aru in gara al Giro e al Tour

ROMA - Il prossimo anno Fabio Aru parteciperà al Tour de France e salterà il Giro d'Italia. Lo ha annunciato il suo team, la UAE Emirates, che ha scelto i capitani in vista delle prossime corse a tappe. Il sardo, 29 anni, è reduce da un'altra stagione complicata e condizionata dagli infortuni, la seconda consecutiva senza vittorie. «L'idea è di essere riusciti a programmare una stagione bilanciata negli obiettivi per poter essere competitivi nella classifica generale delle tre grandi corse a tappe, così come negli arrivi allo sprint» ha dichiarato il team manager della Uae Emirates, Joxean Matxin, sul sito ufficiale della squadra.

Aru uomo per la classifica generale

«Per il Giro avremo la novità di Kristoff, che da tempo aveva in mente di tornare nella Corsa Rosa. Formolo sarà il leader per la generale, mentre Ulissi andrà a caccia delle vittorie di tappe. Al Tour ci presenteremo con Pogacar, che correrà senza pressioni; Aru, invece, sarà il nostro uomo per la classifica generale, con Gaviria che avrà le proprie occasioni in volata. Per finire, Formolo sarà la spalla di De la Cruz alla Vuelta, mentre il giovane sprinter belga Philipsen sarà al debutto in Spagna e correrà il suo secondo grande giro della carriera».