New Orleans sconfitta ma con un buon Nicolò Melli

NEW YORK - La furia di James Harden si abbatte sui Minnesota Timberwolvers. Il barba segna addirittura 49 punti per il successo dei Rockets (125-105). San Antonio è alla quinta sconfitta di fila. In casa Spurs passa Portland vittoriosa con il punteggio di 121-116: ancora problemi per Marco Belinelli che, in 14', ha sbagliato i quattro tentativi dal campo e alla fine ha chiuso senza alcun punto a referto. New Orleans sconfitta a Miami (109-94). Nicolò Melli chiude con 10 punti e un buon impatto offensivo. Ha poi aggiunto 5 rimbalzi, 3 assist e altrettanti recuperi.

Trionfale la prima di Paul George

Doncic e Antetokounmpo trascinano rispettivamente i Dallas Mavericks (110-102 ai Toronto Raptors) e Milwaukee (in trasferta 102-83 agli Indiana Pacers) al successo; Devontè Graham ha firmato il canestro della vittoria di Charlotte al Madison Square Garden (103-102 per gli ospiti). Trionfale la prima di Paul George in casa coi Clippers (150-101 agli Atlanta Hawks. Brooklin corsaro a Chicago (117-111).