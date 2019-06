Roland Garros, Fabio Fognini a caccia della top 10

PARIGI - Il tennista azzurro Fabio Fognini ha superato in quattro set l'argentino Federico Delbonis nel secondo turno del Roland Garros 2019, a Parigi. Una vittoria importantissima per il giocatore originario di Arma di Taggia, che continua nella sua rincorsa alla Top-10 della classifica mondiale.

Al prossimo turno lo spagnolo Agut

Secondo turno positivo per gli azzurri ancora in campo: dopo la straordinaria vittoria di Salvatore Caruso, contro uno spento Gilles Simon, in serata é arrivata anche la vittoria di Fognini che ora, nel terzo turno dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Fognini: «Devo essere concentrato»

«È stata una bellissima partita - ha commentato Fognini in conferenza stampa - con altissimo livello di gioco. C'è da guardare alla prossima partita, con un avversario notevole. Contro di lui ho sempre vinto sulla terra, ma a Miami pochi mesi fa ci ho perso. Mi devo concentrare bene sul match per arrivare alla seconda settimana del torneo».