Manny Pacquiao campione del mondo dei welter a 40 anni

LAS VEGAS - Il filippino Manny Pacquiao si è confermato Campione del Mondo WBA dei pesi welter. Quaranta anni, record di 61 vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi, Pacquiao ha letteralmente dominato il match della MGM Arena di Las Vegas contro Adrien Broner e si è imposto ai punti con verdetto unanime (117-111, 116-112, 116-112).

Fiaccato il 29enne statunitense Adrien Broner

Rapidità e dritti continui hanno fiaccato la resistenza del 29enne statunitense che non è mai stato in grado di contrastarlo. Per Pac Man, tornato sul ring la scorsa estate era il 70esimo incontro da professionista. Il Senatore, già iridato in otto differenti categorie di peso (vinse il primo titolo nell'ormai lontano 1998 tra i mosca), si conferma padrone tra i 66,7 kg per la sigla WBA (era alla prima difesa dopo il trionfo su Matthysse). All'orizzonte un nuovo match contro Floyd Mayweather dopo la battaglia del 2015.