Phillip Island senza gloria per Navarro

PHILLIP ISLAND - La sedicesima gara stagionale del Campionato del Mondo Moto2 dura poco più di una decina di giri perJorge Navarro, costretto al ritiro a causa di una caduta alla curva 6 mentre correva per giocarsi la zona punti.

Un fine settimana iniziato male con due cadute nel venerdì di libere nel quale lo spagnolo del Team Federal Oil Gresini Moto2 non è stato in grado di ribaltare la situazione. Qualche problema di troppo sull’anteriore e una caduta «strana» anche in gara lasciano il numero 9 ancora una volta lontano dai punti.

Tra poco più di 5 giorni nuova occasione in Malesia, una pista nella quale Navarro non ha mai corso con una Moto2 (lo scorso anno infortunato), ma dove spera di raccogliere i primi punti di questo ultimo appuntamento extra-europeo.

N.C. – JORGE NAVARRO #9 - «Non siamo partiti male ma già nelle prime curve mi sono visto superato da vari piloti. Non avevo un gran feeling sull’anteriore, ma era una sensazione generale di questo fine settimana. Ho provato a fare il mio passo con l’idea di finire la gara, ma non è stato possibile. È stata una caduta strana perché già alla curva 4 mi si è chiuso il davanti e sono riuscito a salvarlo, ma due curve dopo in frenata sono andato dritto e sono caduto. Dai dati non si nota nulla di strano… È stato un fine settimana complicato, ma continueremo a lottare a partire dalla Malesia. Lo scorso anno non ho potuto provare la Moto2 lì, ma con la Moto3 ho sempre fatto bene, proveremo a rialzarci già dal venerdì».