Navarro: «Venerdì inutile a Motegi»

MOTEGI - Non una giornata semplice sul Twin Ring di Motegi per classe intermedia che ha avuto a disposizione davvero pochi minuti di pista asciutta in queste prime due sessioni del 16º appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP.

Sessione mattutina in condizioni complicate nella quale Jorge Navarro ha messo a referto appena sette giri e un miglior crono di 1’58.659 non potendo sfruttare a pieno nessuna opzione di gomme. Nel pomeriggio il copione si è ripetuto con il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2 costretto ad appena 12 giri con pista asciutta.

Tanto su cui lavorare domani a partire dalle 3.55 a.m. ora italiana per la squadra biancorossa impegnata nelle FP3 del #JapaneseGP. Qualifiche a seguire alle 8:05.

15º - JORGE NAVARRO #9 - «Poco da dire. Condizioni difficili. Questa mattina appena usciti è iniziato a piovere senza però bagnare del tutto la pista…Sessione inutile praticamente già che slick e gomme da pioggia non servivano. Nel pomeriggio è successa un po’ la stessa cosa: siamo riusciti a girare con gomma d’asciutto nonostante qualche zona di umidità, ma senza trovare il miglior feeling e alla prima fermata ai box è tornata la pioggia. Pochi giri oggi significa semplicemente più lavoro domani».