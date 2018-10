Dal 2019 una nuova avventura targata Team Trentino Gresini MotoE

TRENTO - Inizia una nuova era nel mondo delle due ruote e la Gresini Racing non poteva mancare a questo appuntamento con il futuro: a Trento oggi, nella spettacolare location di Palazzo delle Albere, è stato presentato il nuovo progetto MotoE che conterà anche di una partnership con il Trentino.

Questa nuova World Cup, che affiancherà le categorie del mondiale MotoGP, sarà caratterizzata da motociclette in grado di generare quantità minime di rumore e zero emissioni gassose, senza contare sul fatto che l’energia immagazzinata nelle batterie proviene interamente da sorgenti rinnovabili.

Una sfida all’insegna della tecnologia e con un occhio di riguardo alla eco-sostenibilità che coincide perfettamente con gli obiettivi di Trentino, da tempo impegnato in azioni green a livello di mobilità, turismo e marketing internazionale, e che il neonato Team Trentino Gresini MotoE affronterà nella prossima stagione insieme a Matteo Ferrari, primo pilota confermato.

Già Campione europeo Moto3 nel 2012, tante presenze nel mondiale e attualmente nella categoria superbike del CIV, Ferrari è il classico giovane di affidamento su cui Fausto Gresini punta con decisione.

Con un calendario che prevederà 5 tappe europee che coincideranno con il Campionato del Mondo MotoGP (Jerez de la Frontera – 5 maggio/Le Mans – 19 maggio/Sachsenring – 7 luglio/Spielberg – 11 agosto/Misano – 15 settembre) e il primo shakedown a Jerez de la Frontera in programma dal 23 al 25 novembre, l’avventura MotoE del Team Trentino Gresini è già pronta a partire, in attesa che venga annunciato anche il secondo pilota che affiancherà Ferrari.

MATTEO FERRARI – PILOTA - «È una bellissima emozione poter partecipare a questo Campionato del Mondo. Sono motivatissimo anche perché per ovvie ragioni sarò tra i più giovani: è una bella sfida e un’opportunità importante per tornare nel mondiale con un team così importante come la Gresini Racing. La moto è ancora tutta da scoprire ma nei primi test di Jerez inizieremo a lavorare. È una grande occasione per me e farò di tutto per sfruttarla al meglio».

UGO ROSSI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - «In Trentino tutela delle biodiversità e sostenibilità sono diventati un importante fattore di sviluppo, in grado di migliorare la qualità della vita di chi ci vive stabilmente, ma anche di coloro che vengono qui per trascorrere un periodo di vacanza e rigenerarsi a contatto con la natura. Questa partnership con il prestigioso Team Gresini MotoE è un ulteriore passaggio per riconfermare le scelte sostenibili - in particolare sul piano della mobilità - attuate dalla Provincia autonoma di Trento, ma è soprattutto una grande opportunità di visibilità internazionale alla luce dell’elevato interesse mediatico che la nuova categoria della MotoGP sta già suscitando».

FAUSTO GRESINI - TEAM MANAGER - «Siamo il primo team a presentarci e credo non ci possa essere scenario migliore della provincia di Trento. È un progetto nuovissimo e sono orgoglioso di farne parte e di farlo dall’anno zero. L’ecologia è un punto fondamentale per il nostro presente e futuro. Noi come Gresini Racing siamo molto attenti a questo aspetto e vogliamo che questo Campionato cresca e che si consolidi nel futuro. Sarà per tutti una sfida completamente nuova: sono curioso di sapere come sarà questa moto, almeno tanto quanto lo è Matteo. È un pilota giovane e veloce, abituato a contesti importanti e speriamo si adatti a questa moto così diversa».