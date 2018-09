Milan: ufficiale Gazidis nuovo amministratore delegato del club

MILANO - È arrivata anche la conferma ufficiale. Dopo le prime indiscrezioni diffuse in mattinata dal tabloid inglese Daily Mail, secondo cui Ivan Gazidis sarebbe stato vicinissimo ad uffiializzare il proprio distacco dall’Arsenal e il nuovo accordo con il Milan, è arrivata l'ufficialità dal sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.

«AC Milan comunica che Ivan Gazidis ha accettato la proposta di assumere il ruolo di amministratore delegato (CEO) del Club. Mr. Gazidis comincerà nel nuovo ruolo a partire dal 1° dicembre 2018. Con l’arrivo di Ivan Gazidis come amministratore delegato, AC Milan acquisisce un manager di livello mondiale, dal brillante profilo internazionale e con un track record sportivo e di business di successo».

Colpo sensazionale

Per il Milan si tratta di un colpaccio sensazionale: di valore pari a quello di Gonzalo Higuain. Per dare la cifra tecnica dello spessore di Gazidis come uomo dei conti, basti verificare come secondo il rapporto Deloitte Football Money League 2018, l’Arsenal gestito dal manager nato a Johannesburg nel 1964 si è issato al sesto posto per fatturato tra i club europei, dietro i colossi United, Real, Barcellona, Bayern e Manchester City, ma davanti a Paris Saint Germain, Chelsea e Juventus.

Per il Milan di Elliott, l’obiettivi della nuova proprietà è quello di riportare il club rossonero nel G8 del football europeo, sia dal punto di vista dei ricavi (drammaticamente fermi ai numeri di 15 anni fa) sia da quello dei risultati. Un target che con Gazidis sul ponte di comando sarà finalmente raggiungibile.