Milan-Arsenal: l'iniziativa rossonera per Astori

MILANO - La sfida di giovedì sera (inizio ore 19) fra Milan ed Arsenal, valida per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Uefa si avvicina e l'adrenalina fra il popolo rossonero cresce a dismisura perchè la gara si prospetta dura ma affascinante e riporta all'epopea milanista in cui i rossoneri alzavano coppe e trofei a dismisura. Ma la vigilia della partita non può essere vissuta col normale senso di libertà e gioia sportiva, a causa della prematura e drammatica scomparsa di Davide Astori, un evento tragico che ha scosso e devastato l'intero mondo del calcio, colpendo tutto il Milan, società nella quale il difensore aveva effettuato la trafila del settore giovanile pur senza esordire mai in prima squadra.

Tributo

In tutte le partite che si giocheranno fra martedì, mercoledì e giovedì in Coppa dei Campioni e Coppa Uefa verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello sfortunato calciatore lombardo, un gesto dovuto e doveroso per rispettare la morte di chi fino all'ultimo è stato protagonista dello sport e del calcio. Ma il Milan potrebbe andare anche oltre, omaggiando Astori con un tributo d'amore che resterebbe negli annali; un tifoso rossonero ha infatti lanciato su Twitter l'idea di una maglia speciale che Bonucci e compagni possano indossare giovedì sera, ovvero una divisa commemorativa che riporti il nome di Astori sotto il numero dei calciatori milanisti. Un'iniziativa che ha avuto migliaia di like e retweet, scatenando i social network che sollecitano la società affinchè ciò possa accadere, accompagnando l'ex capitano della Fiorentina nel giorno del suo ultimo viaggio terreno.