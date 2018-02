MILANO - I tifosi trepidano ed aspettano il grande evento, l'andata degli ottavi di finale di Coppa Uefa che il Milan giovedì prossimo giocherà a San Siro contro l'Arsenal, uno degli avversari più duri da incontrare ma anche più affascinanti, per forza, storia e blasone. Sembra una finale anticipata ma non lo è, una delle due formazioni saluterà in anticipo la competizione, senza peraltro sapere a quale tipo di Europa sarà iscritta il prossimo anno, con entrambe a distanza dai primi quattro posti dei rispettivi campionati e non certe del loro futuro continentale.

Biglietteria

Ciò che intanto i tifosi milanisti attendevano è arrivato, ovvero, la nota ufficiale del club circa le modalità di vendita dei biglietti di Milan-Arsenal, gara che, certamente, farà registrare il tutto esaurito giovedì prossimo, nonostante l'orario (inizio alle 19) un po' antipatico per chi ha attività lavorative che si prolungano oltre il classico 17:30/18. Fino alle 22 di mercoledì 28 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi solamente in prelazione per gli abbonati di campionato che, mostrando i dati della propria carta Cuore Rossonero, potranno prenotare il medesimo posto allo stadio di tutte le domeniche. Da giovedì 1 marzo (orari 10-22) avverrà la prelazione speciale per gli abbonati che non hanno potuto accedere alla prima prelazione poiché i loro posti riservati a UEFA, i quali potranno acquistare un biglietto in un posto a scelta tra quelli disponibili; questa fase di vendita sarà aperta anche per gli abbonati che non hanno approfittato del precedente periodo. Da venerdì 2 marzo, alle 10, vendita libera attraverso i classici canali: online, presso Casa Milan, in qualsiasi filiale della Banca Popolare di Milano, nei punti vendita TicketOne su territorio nazionale, oppure alle casse dello stadio, aperte solo il giorno della sfida per i tagliandi eventualmente rimasti.