Tutti i numeri dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2017

BIELLA - Le emozioni vissute ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2017 son state veramente tante. Il coinvolgimento che han generato i fuochi d’artificio all’inizio della manifestazione è stato un leitmotiv per tutta la settimana, dal 3 all’8 luglio, allo Stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Una festa dello sport, la cui madrina d’eccezione è stata la ex-schermitrice Margherita Granbassi, che ha generato numeri come solamente i grandi eventi sanno fare, dando vita così ad un’ulteriore promozione positiva dello sport come pratica di socializzazione e di occasione di benessere condiviso. Ecco alcuni numeri della manifestazione:



- Oltre 6.000 presenze alla serata d'apertura.

- 10.000 pasti distribuiti.

- 1.500 atleti provenienti da tutto il mondo;

- 1.000 volontari;

- 250 dirigenti e tecnici;

- Oltre 100 partner;

- 60 aziende sponsor;

- 10 gruppi musicali durante le serate;

- 8 discipline diverse: nuoto, bocce, volley, flag rugby, bowling, equitazione, nuoto in acque aperte e vela sperimentale;

- 7 stati stranieri coinvolti ossia Germania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada, Portogallo e Repubblica di San Marino;



Un momento della premiazione (Special Olympics)



#Siamotuttispecial (Special Olympics)

A ciò si aggiungono 200 tedofori per 348 km percorsi durante la Torch Run nei 15 giorni precedenti l'evento: il gruppo di corridori ha scortato infatti la torcia olimpica in 80 Comuni del Piemonte, partendo da Piazza Castello in Torino sino a raggiungere Biella. Recentemente sono stati inoltre pubblicati dalla New Media Agency BTREES , Media Partner dell’iniziativa, i dati relativi all’impatto della comunicazione sui social media. L’attività di promozione degli Special Olympics è stata spinta in particolare dalla campagna creativa #SiamoTuttiSpecial, per cui è stato realizzato anche il sito web dedicato www.siamotuttispecial.it con il partner Koodit, per invitare la community a registrare un breve video selfie e postarlo online taggando i propri amici in seguito alla ripresa di una piccola «impresa sportiva». Tanti sono stati i cittadini a partecipare, così da marzo a luglio 2017 questi sono i dati generati a livello di diffusione sui social media:- oltre 500.000 visualizzazioni tra Facebook e Instagram;- 31.058 interazioni su Facebook duranti i Giochi (3 - 8 luglio);- Oltre 1.000 post con hashtag #SiamoTuttiSpecial #SpecialEsserci #SpecialOlympicsBiella2017 #Special Olympics;- Oltre 500 scatti al selfie corner.E questa sera, a partire dalle ore 21, si terrà la festa dei volontari presso il Centro Sportivo Alba Marina, a Valdengo (BI). Intanto la fiaccola olimpica dà il prossimo appuntamento con gli Special Olympics a Bardonecchia, per i Giochi Nazionali Invernali del 2018. Cambia la location, prosegue la festa sportiva.