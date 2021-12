Intrattenimento: le escape room sempre più di tendenza per una serata alternativa

L’escape room è una forma di intrattenimento innovativa, piacevole e coinvolgente, che offre ai partecipanti la possibilità di interagire e di confrontarsi tra di loro in un ambiente ricco di emozioni ma anche divertente e appassionante.

Per partecipare ad un escape room non è necessario avere competenze o conoscenze particolari, si tratta al contrario di un gioco piacevole e adatto a tutti, perfetto per trascorrere una serata o un pomeriggio diversi dal solito, insieme alla famiglia o agli amici.

Più nel dettaglio, trascorrere un’esperienza all’interno di un’escape room permette di essere catapultati all’interno di un vero e proprio mistero da risolvere, addentrandosi in un ambiente che in genere viene costruito traendo ispirazione dal cinema, dalla fantascienza, dalla letteratura o dalla storia.

I giocatori che si trovano all’interno della stanza devono risolvere una serie di indovinelli e quesiti per trovare chiavi e aperture che consentono di proseguire con il gioco e provare a fuggire entro il tempo massimo consentito.

Se anche tu hai desiderio di provare questa emozione, puoi rivolgerti a Cronos, realtà attiva oggi in numerose regioni italiane, tra cui anche il Veneto. Infatti qui puoi prenotare un’escape room a Treviso, scegliendo l’ambientazione che preferisci: la Tomba di Tutankhamon se ami le tradizioni delle antiche civiltà, oppure l’Area 51 se prediligi la fantascienza e le storie dominate dagli alieni.

Il tempo a disposizione per trovare tutte le chiavi e fuggire è di 60 minuti, tuttavia, nell’Escape Room Cronos di Treviso è possibile giocare sfruttando anche un quarto d’ora supplementare e di disporre così in totale di 75 minuti.

I misteri da risolvere all’interno delle escape room

Generalmente, la risoluzione degli enigmi all’interno di un’escape room richiede l’interazione tra più persone, favorendo in questo modo la collaborazione, e permette di scoprire, nel corso del gioco, porte nascoste, casseforti, armadi, cassetti e altri angoli remoti dove sono costuditi gli indizi: il tutto per arrivare a trovare la chiave finale, che permetterà di fuggire dalla stanza e decretare la vittoria tutto il gruppo.

Non si tratta comunque di un gioco che può in qualche modo incutere paura, poiché non prevede ambientazioni o caratteristiche horror. L’ambiente in cui viene allestita l’escape room può essere costituito da una singola stanza, ma anche da una struttura composta da diversi locali.

In ogni caso, in ogni Escape Room Cronos un riguardo particolare viene riservato anche alle scenografie, realizzate dai migliori professionisti del settore, che si sono occupati di curare ogni aspetto visivo dei principali parchi presenti sul territorio nazionale.

Escape room: l’intrattenimento ideale anche per feste e attività di team building

Il fascino dell’escape room è quello di trovarsi letteralmente circondati da un mondo immaginario e fantastico, che può trarre ispirazione ad esempio da un film di fantascienza o da un particolare momento storico.

Oltre a rappresentare un tipo di intrattenimento avvincente, perfetto per trascorrere una serata alternativa, l’escape room viene è sempre più gettonata anche per organizzare in modo del tutto originale feste di compleanno o altri eventi, come addii al celibato e al nubilato. Le migliori realtà del settore, infatti, permettono di accordarsi per usufruire di maggiore spazio ed organizzare avventure con un numero più ampio di giocatori.

Per prenotare un’avventura in una delle Escape Room di Cronos, è possibile utilizzare il form online presente sul sito ufficiale, indicando la data preferita, il numero dei partecipanti e l’ambientazione che si desidera utilizzare o in alternativa, procedere direttamente per via telefonica, soprattutto se l’intenzione fosse quella di allestire un evento particolare.

Al giorno e ora stabiliti in fase di prenotazione, il gruppo di giocatori verrà accompagnato nella stanza prescelta. Nel corso del gioco può anche accadere che nessuno dei partecipanti sia in grado di risolvere qualche enigma: in questo caso, è possibile richiedere ulteriori indizi per provare a trovare la risposta mancante e uscire vittoriosi dalla partita, fuggendo dalla stanza entro il tempo limite.