Frutta secca: un grande aiuto al sistema immunitario

Trasmettere l’importanza del ruolo svolto dalla frutta secca nella nostra dieta quotidiana: una missione che Nucis Italia si impegna a portare avanti da anni con la campagna «Frutta secca è benessere» grazie al continuo lavoro di divulgazione rivolto al consumatore così come alla classe medica, e all’importante contributo di esperti riconosciuti, come la prof.ssa Alessandra Bordoni, docente di Scienza dell’Alimentazione, Nutrizione Umana e Biochimica presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e Presidente del Comitato scientifico di Nucis Italia, che anche quest’anno è intervenuta in qualità di relatrice durante la 15° edizione di Nutrimi - Forum di Nutrizione Pratica, l’ormai consolidato appuntamento annuale con l’aggiornamento scientifico per i professionisti della nutrizione e dell’alimentazione di tutta Italia.

Nel corso del suo intervento, la Prof.ssa Bordoni ha approfondito gli aspetti nutrizionali caratteristici della frutta oleosa a guscio e della frutta disidratata. Diversi studi hanno evidenziato che il regolare consumo di questi prodotti possa avere effetti positivi sulla qualità della dieta, e di conseguenza anche sulla salute umana. In particolare, alcuni nutrienti presenti in significativa quantità nella frutta oleosa a guscio e nella frutta disidratata possono favorire il normale funzionamento del sistema immunitario, essenziale nel contrastare i processi infiammatori e ridurre il rischio di infezioni. Attraverso l’introduzione di principi nutritivi quali proteine (specie se di origine vegetale), acidi grassi omega-3, alcune vitamine e minerali (magnesio, zinco, rame e selenio) e composti bioattivi quali i polifenoli, la dieta è uno dei principali fattori che regolano una corretta attività del sistema immunitario.

Proprietà nutrizionali della frutta a guscio

La frutta a guscio apporta elevate quantità di fibre dalla cui fermentazione intestinale vengono prodotti acidi grassi a corta catena che a loro volta sono coinvolti nella risposta immunitaria di tipo meccanico perché favoriscono l’integrità della mucosa intestinale. Inoltre, è tra le principali fonti alimentari di melatonina, che alcune ricerche hanno riportato esercitare un effetto positivo sul sistema immunitario modulando la produzione dei diversi mediatori. Secondo la Prof.ssa Bordoni, quindi, «appare evidente che la frutta oleosa a guscio, per le sue diverse proprietà nutrizionali, presenta delle caratteristiche compositive che possono farne supporre un ruolo importante nel favorire un corretto funzionamento del sistema immunitario, se consumata in modo appropriato (una porzione equivale a 30 g, ndr) nell’ambito di una corretta alimentazione.» Un contributo che, sebbene in misura minore, potrebbe arrivare anche dalla frutta disidratata grazie alla presenza di elevate concentrazioni di nutrienti quali fibre e vitamine A e C.

«Ad oggi mancano dei trial clinici che possano evidenziare uno specifico effetto positivo del consumo di frutta secca sulla funzione immunitaria» prosegue la Prof.ssa Bordoni, che aggiunge anche: «tuttavia, diversi studi hanno evidenziato l’effetto positivo della Dieta Mediterranea, di cui la frutta secca è parte integrante, su diversi aspetti del sistema immunitario, il cui corretto funzionamento è fondamentale per la prevenzione delle infezioni, anche virali.»

Il binomio inscindibile tra l’alimentazione e le nostre difese, e in particolare tra frutta secca e sistema immunitario, è stato anche al centro della recente campagna divulgativa «Real Power for Real People» di INC, l’International Nuts and Dried Fruit Council di cui Nucis Italia è la rappresentanza locale, con cui ha voluto portare all’attenzione dell’opinione pubblica il «potere autentico» (e del tutto naturale) della frutta secca e disidratata, preziosa e pratica alleata di ogni sfida quotidiana, utile per essere «immuni» a tutto.

La campagna, che sarà ampliata nel corso del 2021/2022, ha già coinvolto milioni di persone in tutto il mondo grazie anche al suo video di presentazione, diventato virale.

«A causa della pandemia da Covid-19, il tema dell'immunità ha assunto un ruolo di rilievo in tutti i contesti» ha affermato Goretti Guasch, Executive Director di INC, che continua: «sono entusiasta di vedere il successo che questa campagna ha avuto nel posizionare la frutta secca e disidratata come un'opzione salutare per i consumatori. Non vediamo l'ora di sapere cosa porterà il prossimo anno e come possiamo amplificare questo messaggio».