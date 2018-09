Drogati di fast food: mangiare hamburger e patatine crea dipendenza come la droga. E se smetti…

Divenire drogati di fast food. E' quello che può capitare quando si va a mangiare panini e altri piatti a base di hamburger o altra carne, patatine fritte, crocchette e fritti vari, e si bevono anche bibite zuccherate. Secondo uno studio, chi è solito mangiare così, quando sta per qualche giorno senza o per qualche motivo decide di smettere, va incontro a vere e proprie crisi di astinenza – come avviene per la droga. E i peggiori sono i primi cinque giorni. Poi, a quanto pare, le cose iniziano a migliorare.

Difficile farne a meno

Una delle cose che più influiscono sulla possibilità che una persona decida, a un certo punto, di seguire una dieta sana è proprio la dipendenza che questo genere di cibo crea. Il fatto che non si riesca a smettere impedisce alle persone di abbandonare il cibo spazzatura per mangiare più sano. E, infine, proprio le possibili crisi di astinenza inducono le persone a cercare di nuovo questo cibo, ritengono i ricercatori.

I sintomi

Come un po’ quello che avviene per le altre dipendenze, quando si cerca di fare a meno del cibo da fast food si sperimentano sintomi quali stanchezza, depressione, tristezza, voglie improvvise e incontrollabili e così via. Tuttavia, spiegano gli scienziati dell’Università del Michigan, se si resiste, dopo cinque giorni le cose iniziano a migliorare e si avverte meno l’esigenza di ributtarsi su questo cibo. Il motivo di questi disturbi è che gli alimenti grassi – così come il sale e lo zucchero – creano dipendenza nel cervello e potrebbe essere più difficile per le persone cambiare la loro dieta.

Lo studio

il dottor Ashley Gearhardt e colleghi hanno reclutato circa 231 adulti, ai quali è stato domandato come si sentivano dopo aver ridotto l’assunzione di cibi trasformati durante il periodo di test durato un anno. I partecipanti hanno riferito di sentirsi tristi, di cattivo umore, stanchi e con voglie irrefrenabili durante i primi due-cinque giorni dopo aver smesso di mangiare cibo spazzatura. Gli effetti collaterali hanno tuttavia cominciato a svanire dopo questi primi cinque giorni. Questi sintomi, dicono i ricercatori, rispecchiano ciò che accade nei tossicodipendenti. Questo perché, secondo gli autori, alimenti altamente trasformati come cioccolato, pizza e patatine fritte sono davvero attraenti. Gli alimenti trasformati attivano gli stessi centri di ‘ricompensa’ nel cervello come le droghe pesanti, sottolineano gli studiosi. Sebbene non sia noto quali specifici alimenti producano risposte di dipendenza, si ritiene che siano più probabili gli alimenti con grassi aggiunti o i carboidrati raffinati come per esempio farina bianca e zucchero. Al contrario, i cibi non trasformati, senza grassi aggiunti o carboidrati raffinati, come riso integrale e salmone, non erano associati a un comportamento alimentare simile alla dipendenza. I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Appetite.