Dopo Calderoli, il pericolo encefalite: le cause, i sintomi e le cure

Secondo il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, a causa della probabile puntura di una zanzara, avrebbe rischiato la vita. Per questa vicenda è stato ricoverato in Terapia intensiva, racconta, e ha vissuto momenti di grande paura. Elogiando il lavoro dei medici dell’Irccs di via Olgettina e dell’Ospedale San Raffaele di Milano, il vicepresidente accende tuttavia una questione attuale e ancora irrisolta: la pericolosa presenza di zanzare portatrici di malattie, che sta diventando incontrollabile. E su cui forse sarebbe il caso di prendere seri e urgenti provvedimenti. Le zanzare infatti sono ormai ritenute una vera e propria emergenza sanitaria, e non più soltanto un insetto fastidioso. Le malattie che oggi trasmettono sono diventate un lungo elenco, di cui ormai si parla praticamente ogni giorno: dalla malaria al West Nile, al Chikungunya e Zika… e tutte le relative complicanze come l’encefalite – quella che avrebbe minacciato la vita di Calderoli.

L’Encefalite

Tra le diverse malattie trasmesse dalle zanzare non si può tacere su quella che è chiamata encefalite giapponese, un’infezione portata dalla zanzara Aedes koreicus, detta anche zanzara coreana. Una tra le zanzare ‘migranti’ che ormai popolano quasi tutto il mondo, Italia compresa. Allo stato attuale, l’encefalite giapponese si ritiene essere è la patologia virale infettiva da insetto più diffusa in molti Paesi dell’Asia. E’ causata da un virus del genere flavivirus, lo stesso a cui appartengono i virus responsabili di Dengue, Febbre gialla e West Nile. Sia gli uomini che gli animali vengono infettati dalla puntura di una zanzara infetta. L’encefalite giapponese colpisce in modo particolare i bambini, ma anche gli adulti non ne sono esenti.

Sintomi dell’encefalite virale

Tra i diversi sintomi che possono ricondursi a un’infezione da encefalite virale vi sono febbre lieve e mal di testa. Spesso, tuttavia, si è asintomatici. Nonostante ciò, la patologia non deve essere sottovalutata, perché circa un’infezione su 250 si manifesta in forma grave. Questa condizione si caratterizza da una febbre alta a rapida insorgenza, mal di testa con rigidità del collo, confusione mentale, vomito, linfonodi ingrossati, tremori, convulsioni, fino ad arrivare al coma, paralisi spastica e morte. Il tasso di letalità può arrivare fino al 30% tra questo tipo di encefalite da zanzara. Oltre a ciò, circa il 20-30% delle persone colpite dall’encefalite giapponese, che sopravvivono, riportano sequele neuropsichiatriche permanenti tra cui diverse forme di paralisi, convulsioni ricorrenti e persino incapacità di parlare. Insomma, è ora di non trascurare più la presenza ormai insostenibile delle zanzare. Un trattamento specifico non esiste, bisogna soltanto aspettare che passi e sperare che non diventi più grave. Nel caso, il trattamento prevede la respirazione assistita e trattamenti con flebo per controllare la situazione.