Al via i Bollini Rosa-Argento, il primo open day di OnDa sulle Residenze per anziani

ROMA - Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della giornata mondiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla consapevolezza degli abusi sulle persone anziane, organizza il 1° Open Day nelle RSA del Network Bollini RosaArgento, riconoscimento assegnato dal 2016 alle strutture pubbliche o private accreditate attente alla salute, al benessere e alla dignità dei propri ospiti, rappresentati soprattutto da donne.

Porte aperte

Una giornata a porte aperte dove le famiglie e i caregiver avranno l’occasione di visitare i luoghi di cura, conoscerne i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, con l’obiettivo di scegliere in modo consapevole il luogo più adatto ai loro cari. Sul sito Bollini RosaArgento.it è disponibile un motore di ricerca per consultare i servizi offerti dalle strutture come visite guidate all’interno dell’RSA, iniziative, attività e eventi gratuiti. L’Open day è promosso da Onda col patrocinio di Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP), Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI - ex IPASVI), Senior Italia Federanziani e Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).

Il primo Open Day

«Siamo felici di lanciare questo primo Open Day dedicato alle RSA proprio nella Giornata mondiale sulla consapevolezza degli abusi sulle persone anziane – commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda – l’OMS calcola che 1 anziano su 6 nel mondo subisce abusi e le vittime passeranno dai 140 milioni di oggi a oltre 320 milioni nel 2050. Di qui l’importanza di sensibilizzare le famiglie sulla condizione di fragilità dell’anziano e metterle in condizione di selezionare in modo adeguato il luogo di ricovero più adatto. Questo Open Day rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere: darà la possibilità alle famiglie di visitare le RSA presenti sul territorio, scoprire i servizi che offrono e i criteri che applicano nell’assistenza e nella cura degli anziani».

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosargento.it o inviare una e-mail a info@bollinirosargento.it.