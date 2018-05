Tutti seduti in poltrona per vedere un bel film? Attenzione però, perché ce n’è qualcuno che potrebbe apparire completamente differente a seconda delle persone che lo stanno guardando. Ma non solo: la trama cambia di volta in volta anche per la stessa persona. Il motivo? Si tratta di un video intelligente che si modifica in base all’attività cerebrale di ogni individuo. L’idea è venuta a Richard Ramchurn, uno studente recentemente laureato presso l'Università di Nottingham (Inghilterra).

Un film interattivo

La peculiarità del film è quella di essere totalmente interattivo. Ma per vederlo, bisogna indossare una sorta di cuffia per l’elettroencefalogramma. Il dispositivo, leggendo l’attività cerebrale al momento, è in grado di generare immagini differenti. Il suo incredibile lavoro – della durata di poco meno di mezz’ora – si chiama The Moment. Ma ciò che è più strabiliante è che il film può essere visto fino a un massimo di otto persone, mentre la trama viene controllata principalmente da una persona.

NeuroSky MindWave

La persona che funge da guida per la trama deve indossare un NeuroSky MindWave, ovvero un dispositivo in grado di tracciare l’attività cerebrale del momento. Tutti i dati che rileva vengono poi inviati a un software personalizzato che apporta le varie modifiche al film. Scene, musica, sottofondo e immagini, quindi variano a seconda della persona che lo sta guardando, ma anche dal momento in cui sceglie di farlo. «Il film cambia seconda del modo in cui ti senti inizialmente e persino nel modo in cui ti senti cambiato durante la visione del film», si legge su MIT Technology Review.

Quante versioni?

Se pensate che l’idea di Ramchurn sia limitata a poche sequenze differenti, vi sbagliate di grosso. L’ideatore, infatti, ha dichiarato che le versioni differenti sono circa 101 trilioni. Ma lo studioso ha altri progetti per il futuro: un film che può essere modificato da più membri e possa misurare le reazioni medie per comprendere il motivo per cui vengono visualizzate certe scene. Il film verrà presentato presso il festival del cinema a Sheffield, in Inghilterra, fra pochi giorni. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito dedicato a The Moment.