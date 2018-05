La maestra fa lapidare per punizione un bimbo di 4 anni dai compagni

STATI UNITI – Purtroppo capita spesso di sentire di abusi e violenze sui bambini a opera di chi dovrebbe prendersene cura, come per esempio le maestre di asilo, o scuola dell’infanzia. L’ultimo incredibile caso arriva dagli Stati Uniti, e più precisamente dall’Arkansas dove pare che una maestra abbia ordinato ai compagni di un bimbo di 4 anni di lanciargli addosso delle pietre per punirlo – pare si fosse comportato male o avesse fatto ‘il cattivo’. L’orribile azione è stata filmata da un’altra maestra che ha reso pubblico il video, che ha scatenato l’indignazione generale e fatto avviare le indagini da parte della polizia e degli inquirenti.

Il fattaccio

Secondo quanto riferito dalla polizia il fattaccio sarebbe avvenuto al Teach N Tend Daycare di Forrest City, in Arkansas. Qui, riporta Fox New, il mese scorso si sarebbe presentata alla polizia una donna per presentare una denuncia. Nel rapporto è detto che lei e altri quattro operatori erano in giardino, quando hanno notato l’altra insegnante ordinare a un bambino di sedersi. Il bambino di 4 anni pare abbia prima raccolto un sasso per poi lanciarlo per terra. A quel punto, riporta la denuncia, la maestra avrebbe detto agli altri bambini di lanciare pietre contro il piccolo per insegnargli la lezione, come punizione. I compagni pare abbiano ubbidito e lanciato le pietre contro il bambino, come mostrato dal video ripreso dalla donna.

Non ricorda

Sempre secondo il rapporto, l’insegnate sentita dalla polizia al riguardo pare abbia dichiarato di non ricordare di aver detto o lasciato agli alunni lanciare pietre al bimbo. Tuttavia, nel video si sente la voce della maestra che dice ai presenti: «Ok, ha imparato la lezione, ora potete smetterla». Anche se il video non è di buona qualità, si vede un bambino che scaglia una pietra e si sente la vittima urlare. Al momento, anche se interrogata, non risulta siano ancora stati presi provvedimenti nei confronti della maestra indagata.