Chi ha l’abitudine di mangiare fuori potrebbe non godere di ottima salute. Il motivo? L’elevata presenza di ftalati nell’organismo umano. Ad asserirlo sarebbero stati alcuni ricercatori dell’Università della California, i quali avrebbero rilevato eccessivi livelli di tali sostanze nelle urine delle persone che avevano l’abitudine di recarsi al bar, al ristorante o altri locali simili durante l’arco della settimana. Da tempo la scienza ha scoperto che gli ftalati sono degli interferenti endocrini che potrebbero compromettere seriamente il nostro livello ormonale (e non solo). Ecco dove si trovano e perché bisognerebbe evitarli.

Ordinazione con ftalati

Quando ordini al ristorante, probabilmente, insieme al cibo ti verrà servito un piatto condito con ftalati. Si tratta di sostanze utilizzate per gli imballaggi – specie quelli in plastica – che aiutano a rendere il contenitore maggiormente flessibile. A quanto pare, però, le persone più esposte a tale contaminazione sarebbero quelle che hanno l’abitudine di mangiare fuori casa. Infatti, un team di ricerca dell'Università della California di Berkeley, di San Francisco e della George Washington University ha scoperto che le persone che mangiavano regolarmente fuori casa avevano un alto livello di ftalati nelle loro urine.

Lo studio

Ristoranti, bar, caffetterie, fast-food: tutti locali dove gli alimenti serviti contengono un numero elevato di ftalati. Per arrivare a tali conclusioni, i ricercatori hanno analizzato i dati relativi a 10.253 persone - in 6 anni - che facevano parte del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). I numeri ottenuti includevano concentrazioni di ftalati nelle urine in relazione alla frequenza con cui i partecipanti mangiavano fuori casa.

I risultati

Dai risultati è emerso che chi mangiava regolarmente fuori casa assisteva a una maggior presenza di ftalati – superiore del 35% - rispetto a chi generalmente faceva la maggior parte dei pasti a casa propria. Il maggior gap si era evidenziato tra gli adolescenti con un aumento del 55%.

La colpa non è del cibo

Gli scienziati sono riusciti a stabilire che la colpa non era del tipo di cibo consumato, bensì nella loro preparazione. Per esempio, i ricercatori hanno dimostrato che mangiare panini fuori casa era associato a un alto livello di ftalati nelle urine, ma ciò non accadeva se il panino veniva preparato a casa propria. Il motivo sarebbe riconducibile al fatto che molti stabilimenti alimentari utilizzano contenitori in plastica, imballaggi per il cibo e macchinari che contaminerebbero l’alimento. Tali sostanze sono state rilevate anche in cibi insospettabili come pastasciutta, carne e formaggi.

Cosa si rischia con gli ftalati

Le ricerche scientifiche recenti hanno confermato o ipotizzato che gli ftalati possano essere direttamente collegati con problemi ormonali, difetti alla nascita, infertilità, asma, tumori, obesità e autismo. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Environment International.