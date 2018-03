Il fumo fa male alla salute. Questo noi lo sappiamo benissimo – anche se continuiamo a farlo. Di certo, però, gli animali non studiano sui libri di scuola, né, tantomeno si informano attraverso i più comuni media. Forse è questo il motivo per cui un recente video diffuso sul web è diventato virale nel giro di poco tempo e mostra come un elefante fumi tranquillo in mezzo al parco. Però pare proprio che il suo modo di farlo sia leggermente diverso dal nostro – e abbia persino delle qualità terapeutiche. Ecco perché.

Il video che ha fatto il giro del web

Il video ha fatto il giro del web e riporta un elefante indiano presente nel parco nazionale di Nagarhole (Stato del Karnataka) nell’atto di fumare. Tutto ciò ha sorpreso chiunque abbia visto questa scena e ha lasciato alquanto perplessi anche gli scienziati. Possibile che un elefante fumi? E se sì, come lo fa? «Credo che l'elefante potrebbe aver tentato di ingerire carbone di legna. Sembrava che stesse raccogliendo pezzi dal suolo della foresta, soffiando via la cenere che ne derivava e consumando il resto», ha dichiarato Varun Goswami del Wildlife Conservation Society (WCS).

Colpa del carbone

Il curioso video è stato girato da Vinay Kumar che svolge attività di videomaker per la Wildlife conservation society. Si tratta di un’organizzazione che ha lo scopo di monitorare la fauna selvatica di tutto il mondo. L’ipotesi dei ricercatori è che l’animale avesse ingerito alcuni pezzi di carbone vegetali raccolti da terra. Dopo averlo fatto avrebbe soffiato via la cenere che era ancora calda.

Proprietà terapeutiche?

Questa forma di fumo pare abbia delle virtù terapeutiche, considerando che gli elefanti hanno la tendenza a consumare il carbone dopo gli incendi, probabilmente a causa delle sue virtù digestive. Quindi, i ricercatori ritengono che il fatto che un elefante sia stato sorpreso durante una fumata è che stesse cercando di migliorare la sua digestione. «Il carbone ha proprietà leganti le tossine che possono fornire un valore medicinale», conclude Goswami, aggiungendo che può anche agire come un lassativo. E’ possibile vedere il VIDEO dell’elefante che fuma a questo indirizzo.