Tutti dobbiamo mangiare sano, anche Fido. Ecco la pappa perfetta per i nostri amici a 4 zampe

Per godere di buona salute bisogna imparare a mangiare sano. Questo gli esperti ce lo ripetono da molto tempo ormai. E se la regola è valida per noi, non c’è alcun dubbio che lo sia anche per tutto il resto delle creature viventi. Compresi, quindi, i nostri amici a quattro zampe. Anche la scelta della loro pappa, infatti, non è affatto scontata e dovrebbe essere fatta solo con ingredienti scelti, genuini, e adatti alla sua natura. Ecco alcune importanti raccomandazioni pubblicate recentemente dai Centers for diseases control (Cdc) americani.

Prima regola: evita il cibo crudo

Gli animali – proprio come noi – dovrebbero evitare di mangiare cibo crudo. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere contaminato da diversi batteri pericolosi come, per esempio, la salmonella e la listeria. In linea di massima gli alimenti, quando non vengono cotti, possono contenere batteri e parassiti zoonotici. Ciò significa che oltre a essere pericolosi per cane e gatto divengono un reale pericolo anche per noi. «Le carni crude disponibili in commercio possono essere contaminate con una varietà di batteri zoonotici e parassiti patogeni che possono essere una fonte di infezioni batteriche negli animali domestici e se, trasmesse, creano un rischio anche per gli esseri umani. Cani e gatti che mangiano carne cruda hanno anche più probabilità di essere infettati da batteri resistenti agli antibiotici rispetto agli animali che seguono alimentazioni classiche. Questo potrebbe creare un pericolo per la salute sia degli animali che degli uomini», spiegano i ricercatori dell’Utecht University (Paesi bassi) durante una ricerca coordinata dal professor Paul Overgaauw.

Seconda regola: lavarsi molto bene le mani

Bisogna porre anche molta attenzione nel maneggiare cibo, alimenti, scodelle e cucchiai destinati ai nostri amici a quattro zampe. Infatti, anche il cibo inscatolato e secco spesso contiene enormi quantità di batteri e tossine, pericolose per Fido, Micio e anche l’uomo. Per tale motivo è importante mettere in posti diversi le cose che utilizziamo per i cani da quelle che usiamo per noi. E poi, non dimenticare di lavarsi molto bene le mani dopo essere entrati in contatto con attrezzatura, stoviglie e alimenti.

Terza regola: tenere fuori dalla portata dei bambini

Come ben sappiamo, quando si parla di contaminazioni, i bambini sono quelli più a rischio. Quindi è essenziale che il cibo venga tenuto fuori dalla portata dei bambini. Ma deve anche essere conservato nel migliore dei modi per evitare che possa danneggiare la salute dei nostri amici a quattro zampe. Quindi il cibo secco va stoccato in un luogo sano, lontano dall’umidità, in una borsa pulita. Mentre gli avanzi – se non vengono refrigerati immediatamente – dovrebbero essere buttati via.

Quarta regola: disinfettare tutto

Se il cane (o il gatto) non può fare a meno del cibo crudo, bisognerebbe sempre disinfettare tutte le superfici che ne vengono a contatto. Compreso il microonde, il lavandino, le posate e il luogo in cui si è fatto scongelare l’alimento. Questo accorgimento permetterà di salvaguardare sia la salute del tuo cane che quella dei tuoi familiari. E’ altrettanto importante evitare di farsi leccare mani e faccia dopo che il cane ha mangiato e ricordarsi di lavarsi molto bene le mani con acqua e sapone se fido ci ha dimostrato enorme affetto baciandoci in ogni parte del corpo.

L’alimentazione deve essere diversa per i cuccioli e gli anziani

L’alimentazione per un cane in crescita è completamente diversa da quella per i soggetti più anziani. Il cucciolo ha bisogno di tutti i nutrienti essenziali per crescere e deve quindi avere un’alimentazione che sia il più possibile varia. Al contrario, il cane anziano dovrebbe solo mangiare cibi altamente digeribili, in particolare il pesce, ricco di omega-3.

Cosa fare per prevenire il sovrappeso nei casi

La più importante regola da seguire è quella di far mangiare sempre Fido a orari fissi e non dargli i nostri avanzi ogni volta che ci vede a tavola. Inoltre, è essenziale non dargli biscotti o altri premi in cibo ogni volta che fa qualcosa di buono. Il cibo non è mai un sostituto delle coccole.

I cibi da evitare

Bisogna evitare sempre i cibi troppo freddi o quelli troppo caldi, meglio preferire quelli a temperatura ambiente. Evitare l’aggiunta di ingredienti piccanti, speziati, dolci di qualsiasi genere (compresa la torta fatta in casa), caramelle, insaccati, affettati e salumi. Ancor più vietati il cioccolato, il cacao, l’avocado, l’uva, i semi, le nocciole, i fichi e la frutta secca. Perciò i nostri amici a 4 zampe dovrebbero sempre cibarsi di alimenti adatti alla sua natura e non quelli che utilizzano gli esseri umani.

Evitate l’alimentazione vegan

Per quanto ognuno di noi faccia la sua scelta alimentare, è bene dire che non è corretto imporre la stessa su un altro essere vivente, specialmente un animale che non è in grado di dire la sua opinione. Cani e gatti, in natura si cibano per la stragrande maggioranza di carne e un po’ meno di vegetali. E se potessero parlare, nessuno direbbe che preferisce la verdura a un bel piatto di carne. È una prova che chiunque può fare a casa propria, mettendo fido di fronte a una scelta. A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che alcuni animali, come il gatto, presentano un amminoacido essenziale in più chiamato Taurina. E non esiste alcun altro modo di integrarlo se non attraverso la carne. Ciò significa che alimentando un gatto con cibo vegano potremmo procurargli non pochi problemi di salute. Quindi, se amiamo i nostri animali è importante rispettare la loro natura.