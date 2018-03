L’autopsia eseguita sul corpo di Davide Astori sembra non lasciare adito a dubbi: l’umo sarebbe morto per cause naturali. Tuttavia sono in molti a cercare di fare luce sulle possibili cause che hanno portato il giovane calciatore ad avere un arresto cardiaco durante il sonno notturno. Tra le vare teorie emerge anche la sindrome di Brugada, una patologia che si sta studiando più approfonditamente solo negli ultimi anni. Ecco di cosa si tratta.

La sindrome di Brugada

La sindrome di Brugada è una malattia riconosciuta dai fratelli Brugada solo nel 1992. Essa pare essere altamente correlata con il rischio di morte cardiaca improvvisa, nonostante non vi siano cardiopatie rilevabili. Si pensa che possa trattarsi di una causa genetica, ma non vi sono certezze in merito. Ciò che invece si sa è che vengono coinvolte alcune strutture presenti nella superficie delle cellule cardiache, chiamate canali ionici. Qualora sia presente la sindrome, in tali strutture si evidenziano – tramite un elettroencefalogramma – squilibri nell’attività elettrica, i quali potrebbero provocare pericolose aritmie e arresto cardiaco.

Come si diagnostica

Per poter rilevare la sindrome di Brugada è necessario, in primis, eseguire un elettrocardiogramma approfondito e duraturo. L’effetto, infatti, non è affatto costante e ciò rende spesso difficoltosa l’identificazione. Per tale motivo, quando si sospetta un’anomalia cardiaca di questo genere sarebbe utile eseguire un holter. Il tracciato dei pazienti affetti dalla patologia, mostra un particolare segno (vedi foto) noto come segno di Nava. Questo pare essere una traccia tipicamente associata alla sindrome. L’ECG generalmente mostra anche un sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali di destra (V1-V2-V3, al quarto spazio intercostale a destra e sinistra dello sterno).

Il segno di Nava (Wikipedia/ Licenza GNU)

Perché l’elettrocardiogramma mostra queste alterazioni

Le alterazioni che si evidenziano nell’ECG sono dovute a un’alterazione delle correnti ioniche entranti e uscenti dalle cellule cardiache. Con molta probabilità ciò è dovuto a una ridotta funzione dei canali di sodio. D’altro canto la corrente uscente non riesce a controbilanciare quella del sodio. Tale problematica viene modificata dai farmaci che bloccano i canali di sodio. Il rischio, comunque, è sempre quello di incappare in pericolose aritmie ventricolari polimorfe che possono degenerare in fibrillazione e, come (forse) nel caso di Astori, arresto cardiaco.

Pattern elettrocardiografico in paziente con sindrome di Brugada (Wikipedia/ Licenza GNU)

I sintomi della sindrome di Brugada

Per parlare davvero di Sindrome di Brugada il paziente dovrebbe avere almeno uno dei seguenti sintomi:

Respiro agonico notturno

Fibrillazione ventricolare

Tachicardia ventricolare polimorfa

ECG con onda j e sopraslivellamento convesso di ST in membri della famiglia

Storia familiare di morte improvvisa in età giovanile

Sincope

I test per diagnosticarlo

Qualora si sospetti la sindrome di Brugada, si può richiedere un test provocativo attraverso l’uso di specifici farmaci che interagiscono con i canali di sodio. Grazie a questi si può evidenziare la sintomatologia tipica in presenza del personale medico. In sintesi, vengono adoperati dei medicinali (per esempio flecainide, ajmalina o procainamide) che riducono l’attività di canali che già di per sé funzionano poco, scatenando un quadro clinico più evidente. L’esame viene effettuato in Day Hospitale e dura meno di mezz’ora. Tuttavia se l’esito è positivo, potrebbe essere richiesto il ricovero del paziente.

Le cure

Al momento non esistono medicinali davvero efficaci in grado di contrastare la sindrome. Tuttavia, il medico può richiedere l’utilizzo di un defibrillatore impiantabile che potrebbe tenere sotto controllo il problema. In alcuni pazienti potrebbero anche essere utilizzati in concomitanza del defibrillatore, farmaci anti-aritmici. Il più conosciuto è la chinidina, in grado di inibire la corrente Ito (canali di potassio).