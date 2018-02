4 errori che potresti fare mentre usi il preservativo

Tutti sappiamo cos’è un preservativo e tutti ne teniamo sempre uno a portata di mano per poterlo usare all’occorrenza. Ma alcuni di noi potrebbero commettere alcuni piccoli errori durante il suo utilizzo. A spiegarceli è Natika Halil, amministratore delegato dell'FPA specializzata in salute sessuale. Secondo lei è molto facile sbagliare quando si è in preda alla passione. Ecco perché è importante tenere bene a mentre queste quattro, ma semplici, regole. «Se i preservativi vengono usati secondo le istruzioni, allora sono efficaci al 98 per cento, il che significa che solo due donne su cento rimarranno incinta», spiega Halil al The Sun.

1° errore: aprilo nel modo giusto

Come tutti ben sappiamo, il preservativo è progettato per adattarsi in maniera perfetta ai genitali. Tuttavia, se per errore viene aperto al contrario, potrebbe non adattarsi completamente. Il che significa che potrebbe scivolare via durante un rapporto sessuale. «È come mettere una lente a contatto nel modo sbagliato, potresti riuscire a vedere per qualche minuto ma non funzionerà».

2° errore: non stenderlo prima di metterlo sul pene

Inoltre, alcune persone potrebbero tirar fuori il preservativo dall’involucro prima di metterlo sul pene, anche questo potrebbe comprometterne l’efficacia. Se lo togli dalla confezione prima di usarlo, potrebbe darti fastidio ed essere persino appiccicoso. Ma non solo: la gomma potrebbe rovinarsi e non adattarsi bene alla forma del pene. Il risultato? Può bucarsi e permettere la fuoriuscita del pene. «È progettato per essere arrotolato sul pene, se non stai seguendo le istruzioni stai rischiando una gravidanza o un'infezione a trasmissione sessuale», continua Halila.

3° errore: non controllare bene la taglia

L’esperta ricorda che non bisogna mai sottovalutare – e neppure sovrastimare – le proprie dimensioni. Se ne acquisti uno di taglia superiore, infatti, durante il rapporto sessuale potresti avere non poche sorprese – una, in particolare, dopo nove mesi. Quindi non c’è bisogno di far credere a qualcuno che hai bisogno di una taglia grande di preservativi. La trasparenza, in questo caso, paga.

4° errore: dimenticare di controllare la data di scadenza

La data di scadenza non è stata stampata nella confezione per sprecare inchiostro. È lì per un motivo ben preciso: i preservativi sono testati scientificamente per controllarne l’effettiva durata. Quindi se qualcuno di voi lo usa dopo tale data lo farà a proprio rischio e pericolo. Haila, infatti, ricorda che «il tasso di efficacia diminuirà se viene utilizzato dopo la data di scadenza».