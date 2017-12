Polmoni danneggiati dal fumo? Pomodori e mele li 'riparano'

STATI UNITI – Il fumo di sigaretta è dannoso per l'intero organismo, questo si sa. Tuttavia a farne maggiormente le spese sono, in genere e non a caso, i polmoni. Anche chi decide di smettere di fumare può portarsi dietro lo strascico di un danno ai polmoni causato dal fumo. Ma, secondo un nuovo studio, per 'ripararli' potrebbe bastare mangiare mele e pomodori. Una combinazione alimentare che pare rallenti il naturale declino della funzione polmonare in tutte le persone – nel caso, sia ancora fumatori che anche non fumatori.

Un declino più lento

La dott.ssa Vanessa Garcia-Larsen e colleghi della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health hanno condotto uno studio in cui si è osservato come il declino naturale della funzionalità polmonare in un periodo di 10 anni sia stato più lento tra gli ex fumatori che seguivano una dieta ricca di pomodori e frutta, specialmente mele. I risultati, pubblicati sull'European Respiratory Journal, suggeriscono che alcuni componenti di questi alimenti potrebbero aiutare a ripristinare il danno polmonare causato dal fumo. In altre parole, a riparare i polmoni.

Lo studio e i risultati

In questo studio, riporta un comunicato della JHBSPH, i ricercatori hanno scoperto che gli adulti che in media mangiavano più di due pomodori o più di tre porzioni di frutta fresca al giorno avevano un declino più lento nella funzionalità polmonare rispetto a quelli che mangiavano meno di un pomodoro o meno di una porzione di frutta al giorno, rispettivamente. Per prendere in considerazione anche eventuali fattori confondenti, i ricercatori si sono informati anche su altre fonti alimentari a cui facevano riferimenti i partecipanti allo studio, come piatti e alimenti trasformati contenenti frutta e verdura (per esempio Salsa di pomodoro), ma l'effetto protettivo è stato osservato solo nella frutta e nella verdura fresca.

Un vantaggio per tutti

il lavoro pubblicato e il relativo documento, che fa parte dello studio Aging Lungs in European Cohorts (ALEC), finanziato dalla Commissione europea e guidato dall'Imperial College di Londra, ha evidenziato che vi era un più lento declino della funzione polmonare tra tutti gli adulti (compresi quelli che non avevano mai smesso di fumare e quelli che avevano smesso) con il più alto consumo di pomodoro. «Questo studio dimostra che la dieta può aiutare a riparare i danni ai polmoni nelle persone che hanno smesso di fumare e suggerisce anche che una dieta ricca di frutta può rallentare il naturale processo di invecchiamento dei polmoni anche se non hai mai fumato – ha spiegato la prof.ssa Vanessa Garcia-Larsen, autore principale dello studio – I risultati supportano la necessità di raccomandazioni dietetiche, in particolare per le persone a rischio di sviluppare malattie respiratorie come la BPCO». Non a caso, una scarsa funzionalità polmonare è stata collegata ai rischi di mortalità per tutte le malattie, compresa la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le malattie cardiache e il cancro ai polmoni.

La metodica

Per lo studio, il team di ricerca ha valutato la dieta e la funzione polmonare di oltre 650 adulti nel 2002, e poi ha ripetuto i test di funzionalità polmonare sullo stesso gruppo di partecipanti 10 anni dopo. I partecipanti provenienti da tre paesi europei - Germania, Norvegia e Regno Unito - hanno completato questionari per valutare le loro diete e il loro apporto nutrizionale. Sono anche stati sottoposti a spirometria, una procedura che misura la capacità dei polmoni di assumere ossigeno. Il test raccoglie due misurazioni standard della funzione polmonare: Volume espirato forzato in 1 secondo (FEV1), che misura la quantità di aria che una persona può espellere dai polmoni in un secondo; e Forza vitale vitale (FVC), la quantità totale di aria che una persona può inalare in 6 secondi. Lo studio controllato per fattori quali età, altezza, sesso, indice di massa corporea, stato socio-economico, attività fisica e apporto energetico totale.

Meglio tra gli ex fumatori

Tra gli ex fumatori, riporta il comunicato, la connessione tra polmone e dieta era ancora più sorprendente. Gli ex fumatori che hanno seguito una dieta ricca di pomodori e frutta hanno avuto un declino più lento di circa 80 ml nel decennio. Ciò suggerisce che i nutrienti nella loro dieta stavano aiutando a riparare i danni causati dal fumo. «La funzione polmonare inizia a declinare intorno ai 30 anni a velocità variabile a seconda della salute generale e specifica degli individui – conclude Garcia-Larsen – Il nostro studio suggerisce che mangiare più frutti su base regolare può aiutare ad attenuare il declino quando le persone invecchiano, e potrebbe anche aiutare a riparare i danni causati dal fumo. La dieta potrebbe diventare un modo per combattere la diagnosi crescente di BPCO in tutto il mondo».

Lo studio ALEC è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 633212.

'Dietary antioxidants and ten-year lung function decline in adults from the ECRHS survey' è stato redatto da Vanessa Garcia-Larsen, James F Potts, Ernst Omenaas, Joachim Heinrich, Cecilie Svanes, Judith Garcia-Aymerich, Peter G Burney e Deborah L Jarvis.