Modella perde una gamba per colpa di un assorbente interno. E rischia di perdere anche l’altra

Il suo nome è Lauren Wesser ed è una giovanissima modella di 29 anni, bionda e con un fisico mozzafiato. Abita a Los Angeles e nel suo ambiente è una donna molto apprezzata. Nel 2012, però un tragico evento sconvolse la sua vita rischiando tragicamente di morire a causa di un assorbente interno. Dopo averlo utilizzato, infatti, cinque anni fa assistette a uno shock anafilattico: un problema tipico derivante dall’uso di questi prodotti. Per fortuna i medici riuscirono a intervenire in tempo ma la donna perse una gamba. Ora la storia sembra ripetersi e la povera ragazza rischia di perdere anche l’altra.

Attenzione agli assorbenti interni

Lauren non si fa abbattere dal tragico evento, anzi dimostra di essere più forte e caparbia che mai: continua la sua professione da modella anche con l’utilizzo di una protesi. Nel frattempo continua a diffondere campagne di informazione, ricordando a tutte le donne la pericolosità derivante dall’utilizzo degli assorbenti interni. D’altro canto il rischio è anche scritto nero su bianco su tutti i foglietti illustrativi inclusi nelle confezioni di assorbenti interni. La donna recentemente ha anche riportato il caso di una donna morta nel 1988 a causa di uno shock anafilattico innescato dall’utilizzo di tali prodotti.

La vicenda

Nel 2012 Lauren ha utilizzato gli assorbenti interni seguendo tutte le precauzioni del caso: cambiarli spesso e non usarli per più di otto ore continuate. Nonostante ciò, ha cominciato ad accusare un rialzo febbrile seguito da anomale tachicardie. In breve tempo si è sviluppata la cancrena che ha consumato entrambe le gambe. Purtroppo, vista la condizione, i medici hanno dovuto amputargliene una. L’altra è stata inizialmente risparmiata ma ha perso tutte le dita del piede. La causa? Uno Shock anafilattico derivante dall’uso degli assorbenti interni.

Il rischio è quello di perdere anche l’altra

Ora, cinque anni dopo il tragico evento, la povera Lauren rischia di perdere anche l’altra gamba: «il mio piede sinistro è un'ulcera aperta, non ha dita né tallone e mi causa un dolore continuo. Tra pochi mesi avrò inevitabilmente anche l'altra gamba amputata e non c'è niente che io possa fare. Quello che posso fare è accertarmi che una cosa del genere non accada ad altre persone», ha dichiarato recentemente Lauren a InStyle.

Colpa della carbossimetilcellulosa

Lo shock anafilattico indotto dall’uso degli assorbenti interni – secondo uno studio della Yale Journal of Biology and Medicine – pare essere favorito dalla presenza di carbossimetilcellulosa, un materiale utilizzato per la produzione di assorbenti interni. Questa, infatti, pare creare un ambiente adeguato per la proliferazione del temibile stafilococco aureo. I dati ci dicono che il rischio di shock tossico si evidenzia mediamente in una persona su centomila.