Non tenere il cellulare in tasca o troppo vicino a te: potrebbe essere rischioso per la tua salute

Sempre più conferme sui danni provocati dall’utilizzo dello smartphone e dei dispositivi elettronici. Questa volta a darci un ammonimento è il Dipartimento della Sanità della California. Utilizzare cellulari e tablet, infatti, potrebbe mettere a serio rischio la nostra salute. Questo accadrebbe soprattutto nelle persone che hanno l’abitudine di tenere tali dispositivi troppo vicini a sé o, peggio, in tasca. Ecco cosa hanno recentemente scoperto gli scienziati.

Come sono cambiati i tempi

Prima avevamo a disposizione solo i telefoni di rete fissa, da diversi anni a questa parte abbiamo anche la possibilità di fare telefonate esternamente grazie all’avvento dei cellulari. Ma da poco tempo tutti hanno uno smartphone a portata di mano. Seppur sia uno strumento che ci migliora la vita sotto tanti aspetti, è anche vero che lo utilizziamo molto più a lungo di quanto facevamo un tempo. Il motivo è molto semplice: con un unico dispositivo possiamo fare videoconferenze, ricerche sul web, inserire contenuti, fare piccoli extra lavorativi, giocare e imparare le lingue. Insomma, definirlo telefono forse è fin troppo riduttivo.

È utile ma fa male alla salute

E’ vero che lo smartphone ci ha cambiato la vita ma il dipartimento di salute pubblica della California (CDPH) avverte tutti gli utilizzatori abituali di cellulari: le radiazioni emesse potrebbero provocare seri danni. Peggio ancora se si tiene spesso vicino al corpo. Per tale motivo il CDPH consiglia a chiunque di tenere gli smartphone a una certa distanza.

Serie preoccupazioni

«Anche se la ricerca è ancora in evoluzione, ci sono preoccupazioni tra alcuni professionisti della salute e membri del pubblico per quanto riguarda l'esposizione a lungo termine all'energia emessa dai telefoni cellulari», ha dichiarato la dottoressa Karen Smith, direttore del CDPH e ufficiale di salute pubblica dello stato. «Sappiamo che alcuni semplici passaggi, come non tenere il telefono in tasca e allontanarlo dal letto la notte, possono contribuire a ridurre l'esposizione sia per i bambini che per gli adulti».

Impatti più gravi sui giovani

Come sempre accade, l’impatto più negativo si verifica nei bambini e nei soggetti giovani: «i pericoli derivanti dall'uso dei telefoni cellulari in tenera età possono avere un impatto a lungo termine sulla loro salute. Il cervello dei bambini si sviluppa durante l'adolescenza e può essere più influenzato dall'uso del cellulare. I genitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ridurre il tempo in cui i loro figli usano i telefoni cellulari e incoraggiarli a spegnere i dispositivi di notte», continua la dottoressa Smith.

Colpa delle frequenze

In relazione a quanto emerge dal rapporto, i telefoni cellulari emettono energia RF – ovvero particolari tipi di radiofrequenze – allo scopo di ricevere o inviare il segnale. Secondo alcuni scienziati tali frequenze possono danneggiare l’organismo umano per un lungo periodo di tempo. La Federal Communications Commission, tuttavia, al momento non ha ancora stabilito un limite di sicurezza standard sull'esposizione sicura. «I produttori di cellulari vogliono che tu mantenga una distanza minima dal tuo corpo ma bisognerebbe scoprire quale possa essere tale distanza», ha dichiarato di Joel Moskowitz, che ha studiato a lungo l'uso dei telefoni cellulari collegandoli con un alto rischio di tumori.

Alcune raccomandazioni

Il Dipartimento della Sanità della California ha stilato alcune regole per ridurre al minimo i rischi per la nostra salute: