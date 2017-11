HIV, 3.451 nuove diagnosi di infezione nell'ultimo anno. Lieve calo in generale ma aumento tra i MSM

ROMA – Nel 2016 si sono registrate 3.451 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 5,7 nuovi casi per 100 mila residenti. Un dato che mostra una lieve tendenza al calo rispetto agli anni precedenti. Lo comunica il Ministero della Salute in una nota in cui ribadisce che si osserva una lieve diminuzione sia del numero delle nuove diagnosi di infezione da HUV che dell’incidenza (casi/popolazione). Tuttavia, se negli ultimi anni il numero delle nuove diagnosi di infezione da HIV è diminuito per tutte le modalità di trasmissione, questo non vale per i maschi che fanno sesso con maschi (MSM). Nel 2016 la maggior parte delle nuove diagnosi HIV è infatti avvenuta nei MSM. Resta costante il numero di donne con nuova diagnosi di HIV.

Vi è anche un lieve aumento

Il Ministero della Salute fa inoltre sapere che «si è osservato un lieve aumento della quota delle persone con una nuova diagnosi di infezione da HIV in fase clinica avanzata (bassi CD4 o presenza di sintomi). Per quanto riguarda invece le nuove diagnosi di Aids, si è osservato un lieve decremento. Mentre il numero di decessi in persone con Aids rimane stabile. È aumentata invece la proporzione delle persone con nuova diagnosi di Aids che scopre di essere HIV positiva nei pochi mesi precedenti la diagnosi di Aids».

Questi gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, Centro Operativo Aids (COA) sulle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di Aids in Italia al 31 dicembre 2016, pubblicati sul Notiziario Istisan Volume 30 - Numero 9 Supplemento 1 - 2017 redatto con il contributo dei componenti del Advisory Board sulla Sorveglianza delle infezioni da Hiv/Aids del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute.