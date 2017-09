L’influenza è in arrivo: quest’anno sarà mediamente cattiva

Ed eccoci nuovamente pronti (o quasi) per il solito appuntamento stagionale, quello dell’influenza. A detta degli esperti quest’anno non sarà poi così terrificante, ma neppure tanto leggera come accaduto in passato. Ecco cosa ci aspetta.

Intensità media

Purtroppo non è ancora mai successo che gli esperti dichiarino l’arrivo un anno senza influenza. Anche quest’anno, quindi dovremmo aspettarci l’ennesimo virus influenzale. La buona notizia – se così si può dire - è che l’intensità di questa influenza sarà media. Quindi non troppo forte, ma neppure leggerissima e, probabilmente, come sempre l’inverno sarà accompagnato anche da decine di virus parainfluenzali.

Mai sottovalutare la situazione

Molti ritengono l’influenza una malattia banale, ma non sempre lo è. Tutti sappiamo che di tanto in tanto alcuni casi si aggravano a tal punto che a volte possono addirittura rivelarsi fatali. Quindi meglio non sottovalutare la situazione, «considerando che l'anno scorso gli effetti più pesanti si sono avuti sui soggetti più a rischio e fragili», ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano.

Simile al 2016

Ve la ricordate l’influenza del 2016? Secondo gli esperti quella di quest’anno sarà più o meno così, di intensità media. D’altro canto l’unico modo per difendersi è quello di eseguire con un certo anticipo il vaccino che sarà disponibile a metà ottobre. L’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) ha già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tutti i dettagli della composizione del vaccino. Anche in questo caso sarà simile al 2016, ma ovviamente non identico.

Variante Michigan

La differenza tra il vaccino del 2016 e quella di quest’anno è molto semplice. Sulla base di alcune raccomandazioni dell’agenzia europea dei farmaci sono state inserite alcune varianti. La più importante è quella del virus AH1N1, denominata Michigan. Salvo tale eccezione il vaccino anti-influenzale è praticamente lo stesso di quello 2016-2017. Comprenderà quindi i ceppi H3N2 e B.

Milioni di casi

La stima degli esperti riguardo l’arrivo dell’influenza è di almeno cinque milioni di malati. «Quella che ci aspetta dovrebbe essere una stagione influenzale di media intensità, con non meno di 5 milioni di casi», ha concluso Pregliasco.

Attenzione ai farmaci

D’altro canto durante l’influenza è essenziale il riposo più assoluto e l’assunzione di farmaci antipiretici o, eventualmente, anche mucolitici nel caso in cui sia presente tosse e catarro. Ricordiamo, tuttavia, di non eccedere con l’uso degli antinfluenzali ad effetto antinfiammatorio. Secondo recenti ricerche, infatti, si rischia di avere un infarto. Gli scienziati del National Taiwan University Hospital hanno evidenziato l’associazione tra abuso di antidolorifici – come l’ibuprofene – e il rischio di infarto del miocardio, o attacco di cuore. I risultati pubblicati sul Journal of Infectious Diseases mostrano infatti che assumere questi farmaci – specie durante episodi di raffreddore o influenza – triplica il rischio di avere in infarto: nello specifico lo aumenta di 3,4 volte.