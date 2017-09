Clima caldo, incidente stradale assicurato

Durante le vacanze estive si sa, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Colpa del traffico, delle infinite code che si formano e dell’inverosimile mole di gente che si dirige verso la stessa meta. A quanto pare, però, non è solo il desiderio di arrivare il prima possibile verso la nostra destinazione, ma è anche il clima a influenzare il numero di incidenti stradali. È quanto emerge da una nuova ricerca americana.

I rischi del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico sta portando tutta una serie incredibile di problemi alla salute del pianeta e, di conseguenza, ai suoi abitanti. Uno di questi è, probabilmente, il disastroso uragano Harvey che ha mietuto già molte vittime. Ma, a quanto pare, il clima pazzo può agire negativamente anche in altri modi: uno di questi è quello di aumentare il rischio di incidenti stradali. È quanto suggerisce il team di ricerca coordinato da Leon Robertson, del Dipartimento di Epidemiologia e Salute Pubblica all’Università di Yale.

Più fa caldo più si rischia di morire

Le conseguenze del caldo eccessivo sulla nostra salute sono notevoli e sono molte le persone che rischiano di morire a causa di patologie cardiovascolari già in atto. Come se non bastasse le alte temperature mettono a repentaglio la nostra salute a causa dell’aumento degli incidenti stradali. Secondo gli scienziati, infatti, esisterebbe una precisa relazione tra incremento della temperatura e crescita del numero degli incidenti stradali.

Non è sempre colpa dello smartphone

E’ innegabile che usare lo smartphone alla guida possa portare a incidenti anche molto seri. La stampa riporta moltissimi casi, verificatosi negli ultimi anni, di questo genere. Specie quando tra i più giovani c’è la moda di registrare i video in diretta nei social. Ma secondo quanto riportato su Injury Prevention molti degli incidenti sono causati dal caldo. Prendendo in esame l’anno 2015 e analizzando a fondo i dati, si scopre infatti che il killer peggiore non è il cellulare ma il caldo. «Apparentemente una quota significativa dell’aumento di morti sulla strada sarebbe legato all’incremento termico, per il semplice motivo che le persone stanno di più all’esterno sulla strada quando fa più caldo», ha dichiarato Robertson.

Pedoni più a rischio

Va da sé che le persone che rischiano di più la propria vita sono quelle sprovviste di un’automobile. Il caldo, infatti, pare aumentare il numero di investimenti o di incidenti stradali tra auto, moto e bici. Dai risultati della ricerca è emerso che all’aumento di circa un grado il numero di incidenti aumentava perché la gente stava più tempo all’esterno: in moto, in bici o in auto. Solo nel periodo analizzato, si sarebbe assistito a un aumento dei chilometri percorsi pari a circa 14 miliardi in più rispetto alla media. Questo, secondo gli scienziati, aumenterebbe il rischio di indicenti. Ovvero più persone ci sono sulla strada maggiore è la possibilità che accada qualcosa di nefasto: la scoperta dell’acqua calda. Ciò che appare estremamente strano è il motivo per cui gli scienziati non hanno minimante preso in considerazione che il caldo potrebbe anche essere la causa di malessere, nervosismo, disattenzione e di conseguenza, indicenti stradali.