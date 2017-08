Neonata rischia di morire per una passeggiata sotto il sole. Potrebbe capitare ad altri

VICENZA – Tutte le raccomandazioni contro i colpi di calore parlano chiaro: nelle ore più calde non bisogna uscire di casa o esporsi al sole. Forse i neogenitori della piccola neonata di Vicenza, di soli 5 giorni, non lo sapevano e così, innocentemente, l’hanno portata a passeggio nella carrozzina proprio sotto il sole cocente e una temperatura di circa 35 °C. Questa imprudenza poteva costare molto cara alla piccola, che è stata subito portata al Pronto Soccorso dopo che i genitori si sono accorti che la neonata aveva la febbre alta. La diagnosi fatta subito dopo i primi accertamenti era proprio quella di in colpo di sole, o calore. Subito dopo si è proceduto alla ventilazione e idratazione della piccola che, per fortuna, si è ripresa e dopo qualche giorno è stata dimessa.

I pediatri avvertono che i colpi di sole o di calore possono colpire chiunque, specie le fasce più a rischio che sono gli anziani e appunto i bambini. Per questo motivo è fondamentale prendere tutte le precauzioni del caso ed evitare di uscire quando fa molto caldo o durante le prime ore del pomeriggio.

Cos’è il colpo di calore?

Il colpo di calore si verifica quando il nostro organismo viene sottoposto a un caldo eccessivo in maniera repentina, a tal punto che non è in grado di contrastarlo. Se lo stress termico è particolarmente intenso tutti i meccanismi fisiologi di regolazione corporea potrebbero non funzionare correttamente.

I soggetti più colpiti

Le persone più facilmente colpite dal colpo di calore sono adulti over 65 e bambini piccoli. Tuttavia è importante sottolineare che può interessare soggetti di qualsiasi età.

Le cause del colpo di calore

La principale causa è la temperatura esterna molto elevata, specie se protratta a lungo. Il rischio maggiore si ha quando il clima oltre a essere caldo è anche umido. In tali condizioni sarebbe importante riposarsi e non fare movimento eccessivo. Quindi sarebbe meglio evitare di fare sport nelle ore più calde della giornata.

I sintomi del colpo di calore

Prima ancora che l’individuo possa sentirsi male è essenziale far caso a tutta una serie di segnali: intervenendo precocemente si possono evitare diversi danni fisici. Tra questi ricordiamo complicazioni al cervello, al cuore, ai muscoli e ai reni. Inoltre, chi soffre di pressione molto bassa può assistere a uno shock dovuto a un abbassamento repentino.

Quando rivolgersi al pronto soccorso

Se i sintomi sono particolarmente marcati, la prima cosa da fare è chiamare un’ambulanza o recarsi al pronto soccorso. Qui verranno eseguiti esami del sangue ed, eventualmente, flebo con elettroliti e terapia mirata in caso di danni agli organi.

Come intervenire

In altri casi è essenziale cercare di mantenere idratato l’organismo consumando spesso acqua minerale con alto contenuto di Sali minerali. Potrebbe anche essere necessario assumere alcuni integratori alimentari a base di magnesio, potassio e creatina. Se si avvertono giramenti di testa o confusione mentale, è bene chiamare aiuto, bere immediatamente e spostarsi in un’area fresca. Può essere d’aiuto anche rinfrescarsi con applicazioni di ghiaccio su fronte, mani e piedi. Ottime anche le applicazioni con pezze di stoffa imbibite di acqua gelata.

Le precauzioni

Per evitare il colpo di calore è importante uscire di casa solo nelle ore meno calde: dalle 7.00 alle 11.30 e dalle 16.30 in poi. Dopodiché ci si deve alimentare solo con cibi leggeri, soprattutto verdure e frutta. Ottimi gli estratti e i centrifugati da bere durante il giorno: aiutano a reidratare il corpo fornendo i giusti Sali minerali. Infine, è essenziale indossare solo abiti leggeri rigorosamente di cotone evitando quelli sintetici che aumentano eccessivamente la sensazione di calore.