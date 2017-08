Moscow Mule, il cocktail rischioso per la salute se servito nel rame

È una delle ultime novità in fatto di cocktail. Questa bevanda ha già fatto il giro del mondo e il long drink è stato ufficialmente riconosciuto ufficialmente dall'IBA, l'International Bartenders Association. Ma il Moscow Mule riserva anche molte – sgradite – sorprese. Secondo le ultimi indagini, infatti, metterebbe a serio rischio la salute. Ecco perché.

Cos’è il Moscow Mule

Il Moscow Mule è un long drink preparato con vodka, succo di lime fresco e birra allo zenzero. Ma la sua particolarità non sono gli ingredienti, bensì il contenitore in cui generalmente viene servito. Tradizione vuole, infatti, che la bevanda venga versata in un boccale rigorosamente in rame. Ed è proprio questo metallo che potrebbe pregiudicare la nostra salute.

Un mix micidiale

Tutti sappiamo che il rame può provocare diversi problemi di salute. Soprattutto se questo viene a contatto con alimento acido – proprio come è il Muscow Mule. Secondo l’ufficio per il controllo degli alcolici dell’Iowa, il mix del long drink con il rame può divenire particolarmente dannoso per il nostro organismo. Non a caso poche settimana fa il dipartimento ha lanciato l’allarme circa il suo consumo.

- La ricetta del Muscow Mule

- 4.5 cl Vodka

- 12 cl Ginger beer

- 0.5 cl succo di lime fresco

- 1 fetta di lime

Pericolo ossido di rame

Il rame viene utilizzato per servire la bevanda allo scopo di mantenerla frizzante più a lungo. Tuttavia, il metallo a contatto con l’acido del limone – o qualsiasi altro ingredienti inferiore a pH 6 – diviene dannoso per la salute a causa del rilascio di ossido di rame.

I sintomi da intossicazione

Il consumo di questo long drink, dunque, potrebbe causare veri e propri fenomeni di intossicazione alimentare. D’altro canto il rame potrebbe anche apportare benefici all’organismo se consumato in misura minima – meno di 0,9 ml al dì. Al contrario, se assunto con frequenza, il rilascio dell’ossido di rame potrebbe provocare diversi sintomi avversi. Tra questi vomito, diarrea, insufficienza epatica e dolori addominali.

La soluzione

L’unica soluzione per evitare intossicazioni di questa entità – a detta dell’ufficio per il controllo degli alcolici - è quella di utilizzare tazze di rame rivestite internamente con acciaio o altri materiali non deperibili con l’acidità degli alimenti. Ma a questo punto non manterrebbero la bevanda frizzante. Quindi decisamente meglio optare per il caro vecchio boccale di vetro.