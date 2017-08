Neonata abbandonata in un cespuglio: la mamma ha 12 anni

Ed ecco l’ennesimo caso di neonati abbandonati. Non è poi così inusuale sentir parlare di bambini ritrovati davanti a chiese, negozi o addirittura nei bidoni della spazzatura. Ma questo è decisamente particolare: il povero piccolo – appena nato – è stato buttato in alcuni cespugli. E non si trattava affatto di piante normali o siepi ma, ahimè, rovi. Con tutte le conseguenze che possiamo solo lontanamente immaginare.

Era piccola anche la mamma

Cosa può accadere se ci trovassimo in una situazione estremamente difficile come dover sopportare il peso di una gravidanza a dodici anni? In tali condizioni, probabilmente, non potremmo neppure parlarne con la nostra famiglia. Forse avremmo solo qualche amico come confidente. Ma cosa potrebbe mai suggerirci di fare un nostro coetaneo? Va da sé che in situazioni simili ci si trova di fronte a scelte che sono più grandi di noi. E proprio per questo motivo ciò che si sceglie di fare potrebbe non essere la cosa migliore. Ed è così che la mamma – praticamente bambina anche lei – pensa che l’unica soluzione sia abbandonare la piccola. Il fatto è accaduto nella provincia del Sichuan, in Cina.

La vicenda

Stando alle ultime ricostruzioni, la dodicenne – consapevole dello stato in cui si trovava – afferma di sentirsi male e si fa accompagnare dalla nonna in ospedale. A differenza di tanti altri suoi coetanei la povera bambina vede i suoi genitori solo una volta all’anno, tutto il resto del tempo vive con la nonna. Quest’ultima, durante il tragitto in ospedale, si sente dire dalla nipote che avrebbe dovuto fermarsi per andare in bagno. Ma accade qualcosa di molto diverso.

Il momento del parto

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, la dodicenne avrebbe detto alla nonna di andare in bagno ma avrebbe usato questo tempo per partorire. Poi, come se niente fosse, sarebbe rientrata in auto e avrebbe proseguito il viaggio. Secondo il quotidiano NetEase la neonata sarebbe stata abbandonata in cima a una capanna della comunità in Huayuan Road.

Come sta la piccola?

Per fortuna, la piccola pare essere in buone condizioni. È stata controllata e assistista dall’ospedale di zona e al momento è ancora ricoverata in una clinica della città di Jiangyou, in provincia di Sichuan. Ma, fattore decisamente rilevante, pare non essere in pericolo di vita.

Ancora molti dubbi

Sulla vicenda, tuttavia, ci sono ancora tanti dubbi. Il primo è: come è possibile che la nonna non si fosse mai accorta che la nipote era incinta? Ma soprattutto, perché la dodicenne si rifiuta di fornire il nome del padre? Le autorità giudiziarie non si sono esposte e non hanno voluto fare commenti in merito all’attendibilità delle testimonianze della nonna e della nipote.

La reazione della gente

Le immagini agghiaccianti della neonata abbandonata hanno fatto il giro del web, specialmente in Cina. Ed è facile immaginare come le reazioni della gente siano state decisamente negative. Un utente (@ tony820323O), per esempio, ha scritto «Mentre guardo questa scena vorrei davvero piangere, un bambino così sfortunato, il suo piccolo corpo che si trova lassù nel freddo. Anche se non lo volevi, non potevi almeno lasciarlo in ospedale, volevi forse ucciderlo?». Una frase tanto eloquente da non aver bisogno di ulteriori commenti.