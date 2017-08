Allarme droghe sintetiche, ce n'è una mortale 50 volte più potente dell’eroina

REGNO UNITO – Desta molta preoccupazione la morte di almeno 60 persone negli ultimi otto mesi nel Regno Unito a causa del Fentanyl, un oppioide sintetico 50 volte più potente dell’eroina e droga mortale – la stessa che ha ucciso la popstar americana Prince. L’allarme per le droghe sintetiche diviene generale, e anche in Italia – dopo l’ultimo caso della ragazza di 16 anni Adele De Vincenzi, morta per aver assunto ecstasy, o metanfetamine – il rischio di altre morti è concreto. Anche perché le droghe sintetiche sono molto diffuse.

Cos’è il Fentanyl

Si tratta di un oppioide sintetico molto tossico. La sua potenza è stata paragonata 50 volte superiore all’eroina e ben 100 volte a quella della morfina. Proprio a causa della sua elevata potenza per rischiare un’overdose e morire ne basta davvero poco – e questo molte persone non lo sanno. Tanto per fare un esempio, per ottenere lo stesso drammatico effetto con l’eroina ne servono 0,1 grammi, mentre con il Fentanyl ne bastano 0,002 grammi.

È anche importante sapere che esistono sul mercato dei composti chimici simili al Fentanyl e, peggio che mai, anche più potenti. Uno di questi è il Carfentanyl, che è addirittura 10mila volte più potente dell’eroina da strada. Per ottenere una dose letale ne bastano 0,00002 grammi. Va da sé che la sempre maggiore diffusione di queste droghe sintetiche costituisca un serio pericolo, proprio perché oltre a essere devastanti per il corpo e la mente, in molti appunto non sanno che ne basta pochissima per morire. Le autorità britanniche ritengono che la maggioranza dei farmaci presenti siano provengano dalla Cina.

Le reazioni degli esperti

In merito alla vicenda dei numerosi morti da Fentanyl, sul sito Science Media Centre è stato pubblicato il commento di alcuni esperti. Uno è quello del prof. Ian Hamilton, docente di Salute Mentale dell’Università di York: «È chiaro che abbiamo un problema con il fentanyl, ma ciò che non è chiaro è la portata del problema. Molte persone che usano l’eroina non saranno ‘scelte’ per utilizzare il fentanyl, ma questo a volte può essere l’unico farmaco offerto. Questo presenta un rischio particolare per questo gruppo poiché non hanno la conoscenza o l’esperienza su come titolare la dose, e i recenti dati sulla mortalità mostrano che alcuni stanno pagando con la loro vita».

«La relazione di oltre 60 morti in cui fentanyl è stato implicato lo scorso anno solleva campanelli di allarme importanti nella comunità di trattamento con gli oppioidi – commenta il prof. David Nutt, direttore del Centre for Neuropsychopharmacology, Imperial College London, e fondatore del DrugScience, Independent Scientific Committee on Drugs – Potrebbe essere il preludio di un’ondata di morti di questo oppioide sintetico come visto negli Stati Uniti dove ora la maggior parte dell’eroina da ‘strada’ è potenziata con il fentanyl».

Per arginare il fenomeno, prosegue Nutt, «Innanzitutto dobbiamo capire cos’è il fentanyl. È un oppioide sintetico che ha la stessa farmacologia della morfina e dell’eroina, ma è sintetizzato chimicamente anziché essere estratto dal papavero dell’oppio. È una vecchia droga che è stata inventata negli anni ‘60 come alternativa alla morfina nel trattamento del dolore durante la chirurgia, e più recentemente sviluppata come un antidolorifico che viene somministrato alle persone dopo le operazioni tramite patch cutanei o infusioni. La produzione di fentanil sintetico non è soggetta alle difficoltà della crescita dell’oppio e quindi è più affidabile. Gli attacchi alla produzione di papaveri come parte della ‘guerra contro le droghe’ hanno portato a volte a ridurre criticamente i rifornimenti di morfina, in modo che il fentanyl possa facilmente sostituirsi. È questa sintesi chimica di fentanile che ha portato alla sua crescita come alternativa all’eroina. Fentanyl è significativamente più economico da ottenere rispetto all’eroina, e può essere prodotto con pochi passi da prodotti chimici prontamente disponibili. Ancora più preoccupante, i precursori che richiedono solo una trasformazione da uno step in fentanyl sono legalmente disponibili».