Dietrofront: Il denaro può fare la felicità. Parola di scienziato

L’affermazione «il denaro non fa la felicità», è abbastanza comune. Tutti, in fondo, crediamo in questa dichiarazione. Ma non avendo mai sperimentato la ricchezza, non sappiamo se si tratta di una magra consolazione o è davvero realtà. Ciò di cui siamo certi è che la serenità interiore non è un bene acquistabile, quindi il denaro non può offrircela. Ma è indubbio che in alcuni casi, avere ingenti quantità di soldi possa aiutarci a risolvere molti dei nostri problemi. Inaspettatamente, però, un gruppo di ricercatori canadesi ha completamente ribaltato la nostra concezione di denaro: averlo può fare realmente la nostra felicità.

Dipende da cosa acquisti

Comprare tutto ciò che desideriamo in maniera quasi compulsiva forse può servire a poco e, tantomeno, può darci la felicità. Se il denaro che abbiamo a disposizione risponde a ogni nostro capriccio, dopo breve tempo diventeremo eternamente annoiati nei confronti della vita. Non avremo più niente da desiderare, tanto nel giro di pochi minuti avremo il gingillo che abbiamo sempre sognato e in altrettanto tempo ci stuferemo di possederlo. Però il denaro può fare molto di più per aiutarci a stare meglio. Può acquistare un bene ancor più prezioso: il tempo. In questo caso davvero farà la nostra felicità.

La chiave del benessere è il tempo

Pensiamoci bene: possedere alcuni beni materiali può aiutarci a vivere meglio. Questo è innegabile. Ma avere tutti gli oggetti che desideriamo per soddisfare i nostri capricci serve a poco. Anzi, come accennato, serve solo ad annoiarci ancor di più. Se invece potessimo comprare il tempo a nostra disposizione, per vivere davvero, allora la situazione cambia. Potremmo avere occasioni diverse e più varie, cambiare il corso di alcuni eventi, fare scelte più oculate. Insomma, se il tempo è denaro, averne tanto può aumentare la nostra ricchezza interiore.

Poco tempo, poco benessere

A giungere a tali conclusioni è stato uno studio internazionale, il quale ha voluto dimostrare come spendere soldi al fine di guadagnare tempo aumenta il senso di soddisfazione della propria vita. Secondo il team di ricerca, chi ha molto denaro per acquistare ciò che desidera non è realmente felice. Quindi avere auto nuove, vestiti, libri, smartphone di ultima generazione non ci rende persone migliori. Ma la chiave del benessere – a detta degli esperti – è usare il denaro per acquistare tempo.

La fame di tempo

Quello a cui si sta assistendo sempre più negli ultimi anni è la cosiddetta fame di tempo. Il 90% degli individui che risiedono in paesi a reddito medio, si lamenta di avere poco tempo a disposizione. Secondo gli psicologi che hanno partecipato alla ricerca, la gente avverte la sensazione di avere poco tempo a disposizione, poca libertà. Il che si traduce in una costante ansia, stress e, spesso, in problemi di insonnia. Tradotto in due parole: in una scarsa qualità della vita e una bassa percezione di benessere.

Con il denaro puoi fare tutto

Con il denaro si può fare (quasi) tutto: anche acquistare il tempo. Se aveste a disposizione ingenti quantità di denaro, lavorereste tutto il giorno come fate ora? Andreste in vacanza pochi giorno all’anno? Sicuramente no. Ma avreste a disposizione tutto il tempo che desiderate, compreso quello per stare un po’ con voi stessi, per fare ciò che non siete mai riusciti a fare per mancanza di tempo. In due parole: trovereste finalmente la tanto anelata felicità. «Dai nostri sondaggi emerge che le persone che spendono denaro per comprarsi più tempo libero sono più felici, cioè percepiscono un grado di soddisfazione della propria vita più elevato», ha dichiarato Elizabeth Dunn, professore di psicologia alla University of British Columbia di Vancouver (Canada). E pare che quest’idea valga per tutte le persone, di ogni sesso, età e fascia di reddito. «I risultati che abbiamo ottenuto sono validi per tutti i redditi presi in considerazione», continua Dunn

Meglio di un aumento di stipendio

Dallo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, è emerso che Il denaro usato per acquistare il tempo «ha effetti sulla nostra felicità comparabili a un aumento dello stipendio o all'avere una maggiore disponibilità economica», ha commentato Ashley Whillans, coautrice della ricerca. Purtroppo, però, non tutti sono consapevoli di questa opportunità, specie chi ricco ci è nato: «Nonostante comprare del tempo libero possa aiutare contro lo stress della vita di tutti i giorni, poche persone lo fanno, anche quando possono permetterselo», ha concluso Dunn.