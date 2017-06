Donna incinta rimane paralizzata dopo aver fatto sesso con il marito

LONDRA - Una notizia che ha tutto l’aspetto di una Fake News ma che, ahimè, è tristemente reale. A raccontare la storia al Mirror, infatti, è proprio la stessa donna – a cinque anni dal tragico evento. Lucinda Allen, questo il suo nome – all’epoca era incinta di sei mesi. La tragedia pare essersi materializzata nel giro di pochi istanti: dopo aver fatto l’amore con il marito accusa un forte mal di testa che la costringe a recarsi al pronto soccorso. In breve tempo riceve una delle più terribili diagnosi che ci si possa aspettare: rimarrà paralizzata per sempre.

Tutta colpa dell’orgasmo

I media da anni sventolano sotto i nostri occhi gli incredibili benefici prodotti da quei pochi secondi di piacere che il nostro corpo ci concede. Tuttavia ci sono casi rari come questo in cui un orgasmo può provocare serissimi danni alla salute. «Un orgasmo mi ha ridotto sulla sedia a rotelle», racconta Lucinda Allen al Mirror. La donna oggi ha 43 anni ed è costretta a muoversi con l’ausilio di una seria a rotelle.

Eccessiva pressione cerebrale

La Allen racconto come, subito dopo l’orgasmo, si è verificato un anomalo mal di testa. Decisamente elevato, a tal punto che fu portata d’urgenza nell’ospedale più vicino. I medici hanno dovuto sottoporla immediatamente a coma farmacologico subendo una craniotomia: era necessario ridurre immediatamente l’eccessiva pressione che si era verificata a livello cerebrale.

Sei giorni dopo la triste notizia

Sei giorni dopo – probabilmente a causa della continua pressione cerebrale che non accennava a diminuire – la donna cominciò a rendersi conto che il lato sinistro del corpo era paralizzato. In totale la donna ha avuto ben cinque ictus. Ed è così che la sua vita cambiò radicalmente dal giorno alla notte in modo totalmente inaspettato. Senza considerare che fu costretta a partorire tre mesi dopo nelle condizioni più avverse.

La gente deve sapere

Le sue dichiarazioni al Mirror vogliono essere un messaggio di aiuto e consapevolezza per tutte le persone che non conoscono i rischi dell’orgasmo. Troppo poco si parla del mal di testa post orgasmo quando invece sarebbe essenziale farlo. «Io voglio fare in modo che la gente sia consapevole del fatto che possa essere un segno di avvertimento. Questa cosa mi ha fatto perdere molto: la mia carriera e degli altri figli, dei fratellini che mia figlia avrebbe potuto avere», racconta Lucinda.

Può accadere a chiunque?

Probabilmente no. I medici parlano di una anomalia congenita di un vaso sanguigno che porta ad avere forti emicranie post orgasmo. D’altro canto i neurologi definiscono la patologia con il nome di Headache Associated with Sexual Activity. In questi casi la pressione intracranica aumenterebbe molto a seguito di un orgasmo.

La malattia

La patologia prende il nome di Headache Associated with Sexual Activity e, tuttavia, pare essere associata anche all’esercizio di tipo non sessuale. Il 40% dei pazienti che soffrono di tale problematica, infatti, possono verificarsi anche durante l’attività fisica. Altri, invece, sembrano accusare il dolore a causa di un’eccessiva contrazione dei muscoli del viso e del collo. Pare che alcuni tipi di farmaci o anomalie nella formazione di vasi sanguigni possano essere alla base della patologia.